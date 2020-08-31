Телеведуча Ольга Фреймут та її партнер по шоу "Танці з зірками 2020" Ілля Падзина захворіли на коронавірус. Через це пара не вийшла на паркет проєкту, однак продемонструвала постановку просто з дому.

Що відомо про хворобу Ольги Фреймут

Ще 23 серпня телеведуча Ольга Фреймут заявили в інстаграмі, що хвора на коронавірус. COVID-19 у відомої українки діагностували за кілька днів до прем'єри "Танців з зірками 2020", тому вона не приховувала, що всі зйомки їй довелось відкласти. А вже під час прямого ефіру стало відомо, що недугу виявили не тільки в Ольги Фреймут, але й у її партнера – хореографа Іллі Падзини.

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Телеведуча додала, що попередила про свій діагноз всіх людей, з якими останнім часом контактувала.

Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваюсь вже краще,

– написала зірка.

Та от чи вийде Ольга Фреймут на паркет "Танців з зірками 2020", організатори шоу тримали у секреті до останнього. Під час прямого ефіру інфіковані учасники з'явились перед глядачами та зізнались, що температури в них вже немає. Тому Ольга Фреймут попросила повернути їх на паркет.

Ольга Фреймут на "Танцях з зірками 2020"

Вже наприкінці шоу організатори таки дали змогу парі продемонструвати свою постановку. Ольга Фреймут і Ілля Падзина зробили це дистанційно, перебуваючи разом на самоізоляції. Телеведуча додала, що не могла змиритись з тим, що всю працю у підготовці до ефіру буде змарновано. Тому пара вирішила показати: коронавірус їх не здолає.

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Це наша спільна мета, наша мрія. Ми будемо танцювати, – заявив Ілля Падзина.

Телеведуча поділилась, що з організаторами шоу вона спілкувалась дистанційно. Перед ефіром парі передали їхні костюми, в яких Ольга Фреймут і Ілля Падзина станцювали фокстрот на подвір'ї будинку, в якому проходять самоізоляцію. Запис відбувся вдень після консультації з медиками.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут і Іллі Падзини