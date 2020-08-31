Телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер по шоу "Танцы со звездами 2020" Илья Падзина заболели коронавирусом. Из-за этого пара не вышла на паркет проекта, однако продемонстрировала постановку прямо из дома.

Что известно о болезни Ольги Фреймут

Еще 23 августа телеведущая Ольга Фреймут заявили в инстаграме, что больна коронавирусом. COVID-19 у известной украинки диагностировали за несколько дней до премьеры "Танцев со звездами 2020", поэтому она не скрывала, что все съемки ей пришлось отложить. А уже во время прямого эфира стало известно, что недуг обнаружили не только у Ольги Фреймут, но и у ее партнера – хореографа Ильи Падзини.

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Телеведущая добавила, что предупредила о своем диагнозе всех людей, с которыми в последнее время контактировала.

Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше,

– написала звезда.

Но вот выйдет ли Ольга Фреймут на паркет "Танцев со звездами 2020", организаторы шоу держали в секрете до последнего. Во время прямого эфира инфицированные участники появились перед зрителями и признались, что температуры у них уже нет. Поэтому Ольга Фреймут попросила вернуть их на паркет.

Ольга Фреймут на "Танцах со звездами 2020"

Уже в конце шоу организаторы таки дали возможность паре продемонстрировать свою постановку. Ольга Фреймут и Илья Падзина сделали это дистанционно, находясь вместе на самоизоляции. Телеведущая добавила, что не могла смириться с тем, что всю работу в подготовке к эфиру будет потеряно. Поэтому пара решила показать: коронавирус их не одолеет.

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Это наша общая цель, наша мечта. Мы будем танцевать, – заявил Илья Падзина.

Телеведущая поделилась, что с организаторами шоу она общалась дистанционно. Перед эфиром паре передали их костюмы, в которых Ольга Фреймут и Илья Падзина станцевали фокстрот во дворе дома, в котором проходят самоизоляцию. Запись состоялась днем ​​после консультации с медиками.

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