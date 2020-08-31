30 августа 2020 года на телеканале "1+1" состоялась долгожданная премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами". Участники проекта впервые вышли на паркет и смогли покорить звездных судей искусными постановками. Каким был 1 выпуск шоу – смотрите в материале LifeStyle 24.

Даже пандемия коронавируса не смогла помешать старту популярного проекта "Танцы со звездами". Еще перед 1 выпуском организаторы шоу не скрывали, что зрителей ждет много сюрпризов. И в этом они не ошибались: уже на оглашении имен звездных пар поклонники "Танцев со звездами 2020" не сдерживали восторга.

Знакомьтесь Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу

В 2020 году за главный кубок поборются 14 звездных участников. В частности, на паркете "Танцев со звездами" можно будет увидеть: Олега Винника, Надежду Мейхер, Санту Димопулос, Тараса Цымбалюка, Дарью Петрожицкую, Юлию Санину, Славу Каминскую, Дмитрия Танковича, Alyona Alyona, Алексея Завгороднего, Сергея Танчинца, Сергея Мельника, Арама Арзуманяна и Ольгу Фреймут.

Уже в первые минуты прямого эфира ведущие заявили, что две пары шоу заболели коронавирусом. Недуг обнаружили у Ольги Фреймут и Ильи Падзины, а также у Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко. Выйдут ли они на паркет, стало известно в конце выпуска.

По традиции, премьерный выпуск шоу начался с общего номера и объявления членов жюри. Свои кресла на "Танцах со звездами 2020" заняли: хореографы Григорий Чапкис и Влад Яма, а также очаровательная прима-балерина Екатерина Кухар.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление открытия шоу

А вот звездными ведущими стали Тина Кароль и Юрий Горбунов. Именно они объявили первую звездную пару, которая вышла на паркет.

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Юлия Санина и Дмитрий Жук

Открывать 1 выпуск "Танцев со звездами 2020" взялась знаменитая фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. Представительница рока призналась, что пришла на проект, чтобы раскрыть свою сексуальность. И поможет ей в этом талантливый танцовщик Дмитрий Жук, хорошо известный зрителям "Танцев". В то же время муж Юлии Саниной признается, что такой тандем заставляет его немного ревновать.

Пара исполнила на паркете зажигательное ча-ча-ча. Юлия Санина и Дмитрий Жук показали соблазнительные па, которые продемонстрировали под страстную песню The Hardkiss.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Арам Арзуманян и Антонина Руденко

После бешеного успеха "Безумной свадьбы" Арам Арзуманян проснулся известным. И именно саундтрек из этой ленты актер использовал для дебютного номера на "Танцах со звездами 2020".

С Антониной Руденко мужчина станцевал фьюжн, показав хореографические поддержки и курьезный номер. В то же время партнерша Арама Арзуманяна призналась, что у них есть большие шансы на победу, ведь с харизмой актера можно покорить всех зрителей и судей.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Арама Арзуманяна и Антонины Руденко

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич

Большим сюрпризом для зрителей "Танцев со звездами 2020" стало участие в шоу известного рэпера Алексея Завгороднего, который выступает под псевдонимом Позитив. Артист вышел на паркет после распада его группы "Время и Стекло". У Алексея есть все шансы повторить успех его бывшей партнерши из коллектива Надежды Дорофеевой, которая была серебряным призером проекта.

На паркет Алексей Завгородний вышел с хрупкой танцовщицей Юлией Сахневич. Пара исполнила романтичный венский вальс под саундтрек к фильму "Ла ла лэнд".

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алексея Завгороднего и Юлии Сахневич

Alyona Alyona и Юрий Гурич

Видимо, все зрители с нетерпением ожидали выхода на паркет рэперши Alyona Alyona и ее партнера Юрия Гурича. Артистка уже сумела разрушить все стереотипы относительно успешной женщины и не перестает повторять: никакие комплексы или особенности фигуры не должны сдерживать людей делать то, о чем они мечтали. Поэтому и на "Танцах со звездами" певица хочет доказать всем зрителям, что даже красавицы с пышными формами могут исполнять танцевальные па.

Это большой вызов для меня. Мне захотелось показать, что девушки с разной внешностью могут делать все, что хотят,

– добавила она.

Пара исполнила в прямом эфире сальсу. Alyona Alyona и Юрий Гурич получили низкие оценки от судей, а Екатерина Кухар даже пообещала исполнить рэп в следующем эфире, если певица не покажет лучший результат на паркете.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Alyona Alyona и Юрия Гурича

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Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Не меньшее любопытство вызвало появление на паркете знаменитого украинского рокера Сергея Танчинца. Артист не скрывает, что главными мотиваторами для него являются дети. Именно им Сергей Танчинец хочет показать, что папочка может не только петь, но и танцевать.

Партнершей артиста на "Танцах со звездами 2020" стала Яна Цыбульская. В первом выпуске Сергей Танчинец с танцовщицей исполнил венский вальс. И в дебютной постановке участники шоу продемонстрировали эффектные поддержки.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

А вот возвращения одной участницы "Танцев со звездами 2020" зрители и ведущие ожидали 14 лет. Надежда Мейхер уже была конкурсанткой шоу в 2006-м, однако теперь с новой силой вернулась на проект.

Перед выходом на паркет певица призналась, что прошлое в "ВИА Гре" было не всегда легким. Поэтому благодаря шоу Надежда Мейхер хочет вернуться в шоу-бизнес не только как сольная певица, но и танцовщица.

Для 1 выпуска шоу пара выбрала страстную и романтичную румбу. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк очаровали судей и зрителей, вызвав овации в зале.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Санта Димопулос и Максим Леонов

А вот Санту Димопулос уже успели назвать самой горячей участницей "Танцев со звездами 2020". Артистка призналась, что в группе "ВИА Гра" она заменила Надежду Мейхер. По контракту, вокалистке создавали образ сексуальной красавицы с несколько стервозным характером. Поэтому в шоу Санта Димопулос хочет показать, что все стереотипы относительно ее фигуры являются ложными.

А вот для премьеры "Танцев" пара выбрала танец, который в 2019 году был причиной для выхода из шоу многих пар. Санта Димопулос и Максим Леонов станцевали самбу, представ перед камерами в образе монахини и соблазнителя, что выглядело довольно провокативно.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Возвращение Славы Каминской на паркет "Танцев со звездами 2020" было очень ожидаемым. Еще в 2019-м артистка присоединилась к шоу, однако из-за травмы позвоночника не смогла продолжить свое участие.

В этом году партнером Славы Каминской стал Дмитрий Дикусар. Из-за насыщенного графика артистки пара проводила репетиции даже во время гастролей группы "НеАнгелов". Однако это никак не повлияло на качество постановки: Слава Каминская и Дмитрий Дикусар показали романтический квикстеп, использовав специальные подвесные конструкции, которые эффектно участников подняли над паркетом.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара

Сергей Мельник и Аделина Дели

Бывший футболист и участник шоу "Холостяк" Сергей Мельник успел покорить всех украинок своей идеальной фигурой и харизмой. Мужчину назвали одним из секс-символов проекта, который он охотно подтверждает. Перед выходом на паркет конкурсант признался: и на этом шоу готов искать свою избранницу, с которой сможет создать семью.

В шоу Сергей Мельник выступает с зажигательной Аделиной Дели. С танцовщицей участник проекта исполнил страстное танго, которое разожгло Прямой эфир.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

Тарас Цымбалюк и Яна Заец

Актер Тарас Цымбалюк пришел на "Танцы со звездами 2020 " с культурным месседжем. Кроме этого, он хочет повторить успех коллеги Ксении Мишиной, которая завоевала кубок в 2019-м.

Настроена на победу и его партнерша Яна Заец. Танцовщица уже знает, как выступать на шоу с завидными холостяками страны. Во 2 выпуске Тарас Цымбалюк и Яна Заец станцевали контемп, ошеломив зрителей невероятными поддержками. Зрители не сдерживали оваций от зрелищного шоу.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цымбалюка и Яны Заец

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Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Актриса Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко заболели коронавирусом. Звезда получила положительный тест на COVID-19 и призналась, что у нее была температура и слабость. Сейчас состояние актрисы улучшилось, однако медики запретили ей возвращаться на паркет и посоветовали самоизолироваться на неопределенное время.

"Я вторая участница, которая получила положительный тест на коронавирус. Игорь тоже заболел. Сейчас мы приостановили репетиции, до того мы активно тренировались. К сожалению, мы не можем с Игорем показать нашу постановку... Мне даже снится, что я танцую. Мы непременно вернемся на шоу", – рассказала Дарья Петрожицкая.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Знаменитый ведущий Дмитрий Танкович столько лет смотрел, как другие танцуют в шоу "Танцуют все", что теперь захотел и сам показать, на что способен. В шоу он принял участие с Илоной Гвоздевой, которая находится на последних месяцах беременности. Танцовщица не скрывает: получила десятки сообщений от хейтеров. Однако Илона Гвоздева отметила, что беременность – не болезнь, а все тренировки проходят под наблюдением врача.

На паркете пара станцевала ча-ча-ча. Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева вызвали овации, а судьи поражены, насколько женщина может оставаться грациозной и на 8 месяце беременности.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Телеведущую Ольгу Фреймут не остановил даже коронавирус. Звезда после подтверждения диагноза самоизолировалась со своим партнером Ильей Падзиной и продолжила тренировки под наблюдением врачей. 30 августа пара таки показала постановку в прямом эфире. Запись роскошного фокстрота сделали во дворе дома, что выглядело очень эффектно.

Это необычный формат для "Танцев со звездами 2020". Однако, учитывая ситуацию с пандемией, организаторы не только позволили Ольге Фреймут и Ильи Падзине выступить на проекте, но и дали возможность судьям оценить фокстрот участников.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзини

Олег Винник и Елена Шоптенко

Закрывать прямой эфир доверили секс-символу украинского шоу-бизнеса Олегу Виннику. Юрий Горбунов заявил, что артиста трижды приглашали на шоу и только в 2020 году он таки вышел на паркет.

Партнершей Олега Винника стала знаменитая хореограф и танцовщица Елена Шоптенко. Пара исполнила страстное танго, заворожив зрителей.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Олега Винника и Елены Шоптенко