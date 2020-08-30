В разгар пандемии COVID-19 в Украине состоялась премьера "Танцев со звездами 2019". Задолго до 1 выпуска участники развлекательного шоу проводили все свободное время на репетициях и не избежали инфицирования коронавирусом. В прямом эфире Юрий Горбунов объявил, что двое звезд и их партнеры обнаружили у себя недуг.

Как он сообщил в прямом эфире "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко заболели коронавирусом. Пока деталей инфицирования участников шоу и состояния здоровья не рассекречивают.

Знакомьтесь Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу

Отметим, что в 1 выпуске проекта Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко должны были выполнить джайв. Но, вероятно, пара покажет постановку после 14-дневной самоизоляции и полного выздоровления.

Ранее Ольга Фреймут заявляла, что больна коронавирусом. Соответствующее сообщение она опубликовала в инстаграме 23 августа. Телеведущая сообщила о своем диагнозе всем людям, с которыми контактировала в последнее время. Сейчас Ольга Фреймут самоизолировалась в своем доме и призналась, что чувствует себя лучше. А вот все съемки, в частности, и в "Танцах со звездами 2020" ей пришлось отложить.

Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше,

– написала звезда.

Кроме этого, по словам Юрия Горбунова, у партнера Ольги Фреймут также обнаружили коронавирус.

Как снимают "Танцы со звездами 2020"

Еще перед началом яркого шоу ведущие проекта "Танцы со звездами 2020" Юрий Горбунов и Тина Кароль заявили, что съемки проходят в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В помещении, по их словам, расставили антисептические средства, призвав всех зрителей в зале пользоваться ими.

К теме Тина Кароль в роскошном платье появилась на "Танцах со звездами 2020": фото и видео

Гостей шоу разместили за столами, учитывая социальную дистанцию. Также все зрители сидят в медицинских масках. В то же время судьи проекта и участники не одевают эти аксессуары.

Юрий Горбунов добавил, что еще не известно, появятся ли Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая в прямом эфире. Как убедил телеведущий, об этом объявят в конце премьерного выпуска.