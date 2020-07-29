Уже этой осенью стартует долгожданный новый сезон танцевального проекта "Танцы со звездами". Судейское кресло заняли Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Пока поклонники проекта постепенно узнают обо всех участниках шоу и их партнерах, организаторы танцевальных батлов уже рассекретили имени всех судей, которые будут оценивать танцы звезд, сообщает 24 канал.

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Судьи шоу "Танцы со звездами"

В четвертом сезоне зрители увидят балерину Екатерину Кухар, хореографа Влада Яму и легенду танцевального паркета Григория Чапкиса.

Екатерина Кухар рассказала, что с нетерпением ждет появления нового сезона танцевального шоу. Знаменитость уже была судьей проекта все предыдущие три сезона "Танцев со звездами".

Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которое дарит нам искусство и "Танцы со звездами". Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения,

– отметила Екатерина Кухар.

Украинский хореограф Влад Яма уже в четвертый раз займет судейское кресло на шоу "Танцы со звездами".

По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне. Это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". С нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции получали наши зрители. Я в предвкушении,

– рассказал Влад Яма.

90-летний народный артист Украины и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис неоднократно появлялся в проектах в качестве члена жюри. В этом году легендарный хореограф снова займет судейское кресло и будет оценивать работу пар на паркете.

И мы снова встретимся с вами. Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучшим, еще ярче, интереснее. Этот праздник принесет нам радость встреч с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами, и темы, которые поразят вас своим искусством в новом шоу,

– прокомментировал Григорий Чапкис.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?

Организаторы пока не сообщают, как будут проходить эфиры, впрочем, вероятно, в связи с пандемией коронавируса они состоятся в несколько необычном формате. Во время прямых эфиров для безопасности откажутся от зрителей в зале. Очевидно, что судьи будут придерживаться социальной дистанции, а участники будут выступать в защитных масках.

Кто участвует в шоу "Танцы со звездами"?

Первым звездным участником нового сезона стал популярный певец Олег Винник. Также на паркет согласилась выйти певица Надежда Мейхер, которая бросила вызов Санте Димопулос. Кроме них зрители смогут увидеть выступления актера Тараса Цимбалюка, актрисы Дарьи Петрожицкой, солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной, участницы дуэта "НеАнгелы" Славы Каминской и телеведущего Дмитрия Танковича.