Вже цієї осені стартує довгоочікуваний новий сезон танцювального проєкту "Танці з зірками". Суддівське крісло зайняли Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс.

Поки шанувальники проєкту поступово дізнаються про всіх учасників шоу та їхніх партнерів, організатори танцювальних батлів вже розсекретили імені всіх суддів, які оцінюватимуть танці зірок, повідомляє 24 канал.

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Судді шоу "Танці з зірками"

У четвертому сезоні глядачі побачать балерину Катерину Кухар, хореографа Влада Яму та легенду танцювального паркету Григорія Чапкіса.

Катерина Кухар розповіла, що з нетерпінням чекає на появу нового сезону танцювального шоу. Знаменитість вже була суддею проєкту усі попередні три сезони "Танців з зірками".

Ми всі скучили за цими неймовірними емоціями, яке дарує нам мистецтво і "Танці з зірками". Тому вечірка відбудеться і кінець світу відміняється. Новий сезон буде найтанцювальнішим в історії, з неймовірними зірковими учасниками, а у суддівському складі теж відбудуться зміни,

– зазначила Катерина Кухар.

Український хореограф Влад Яма вже вчетверте займе суддівське крісло на шоу "Танці з зірками".

По секрету вам скажу, що я знаю декількох зірок, які братимуть участь у новому сезоні. Це буде щось неймовірне. Ми вже охрестили цей сезон "платиновим". Із нетерпінням чекаю на прямі ефіри, хочу дивуватися та захоплюватися сам, і щоб такі ж емоції отримували наші глядачі. Я в передчутті,

– розповів Влад Яма.

90-річний народний артист України та легенда української хореографії Григорій Чапкіс неодноразово з'являвся в проєкті в якості члена журі. Цього року легендарний хореограф знову займе суддівське крісло та буде оцінювати роботу пар на паркеті.

І ми знову зустрінемося з вами. Я впевнений, я знаю, я гарантую, що цей сезон буде кращим, ще яскравішим, цікавішим. Це свято принесе нам радість зустрічей з дуже цікавими людьми і талановитими артистами – вже знайомими і новими зірками, і теми, які вразять вас своїм мистецтвом в новому шоу,

– прокоментував Григорій Чапкіс.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?

Організатори поки що не повідомляють, як саме будуть проходити ефіри, втім, ймовірно, у зв’язку з пандемією коронавірусу вони відбудуться в дещо незвичному форматі. Під час прямих ефірів задля безпеки відмовляться від глядачів у залі. Очевидно, що судді будуть дотримуватися соціальної дистанції, а учасники виступатимуть в захисних масках.

Хто бере участь у шоу "Танці з зірками"?

Першим зірковим учасником нового сезону став популярний співак Олег Винник. Також на паркет погодилася вийти співачка Надія Мейхер, яка кинула виклик Санті Дімопулос. Окрім них глядачі зможуть побачити виступи актора Тараса Цимбалюка, акторки Дар'ї Петрожицької, солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної, учасниці дуету "НеАнгели" Слави Камінської та телеведучого Дмитра Танковича.