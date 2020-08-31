30 серпня 2020 року на телеканалі "1+1" відбулась довгоочікувана прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Учасники проєкту вперше вийшли на паркет та змогли підкорити зіркових суддів майстерними постановками. Яким був 1 випуск шоу – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Навіть пандемія коронавірусу не змогла завадити старту популярного проєкту "Танці з зірками". Ще перед 1 випуском організатори шоу не приховували, що на глядачів чекає багато сюрпризів. І в цьому вони не помилялись: вже на оголошенні імен зіркових пар прихильники "Танців з зірками 2020" не стримували захвату.

Знайомтесь Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу

У 2020 році за головний кубок поборються 14 зіркових учасників. Зокрема, на паркеті "Танців з зірками" можна буде побачити: Олега Винника, Надію Мейхер, Санту Дімопулос, Тараса Цимбалюка, Дар'ю Петрожицьку, Юлію Саніну, Славу Камінську, Дмитра Танковича, Alyona Alyona, Олексія Завгороднього, Сергія Танчинця, Сергія Мельника, Арама Арзуманяна і Ольгу Фреймут.

Вже в перші хвилини прямого ефіру ведучі заявили, що дві пари шоу захворіли на коронавірус. Недугу виявили у Ольги Фреймут та Іллі Падзини, а також у Дар'ї Петрожицької і Ігоря Гелуненка. Чи вийдуть вони на паркет, стало відомо наприкінці випуску.

За традицією, прем'єрний випуск шоу розпочався зі спільного номеру та оголошення членів журі. Свої крісла на "Танцях з зірками 2020" зайняли: хореографи Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також чарівна прима-балерина Катерина Кухар.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ відкриття шоу

А от зірковими ведучими стали Тіна Кароль і Юрій Горбунов. Саме вони оголосили першу зіркову пару, яка вийшла на паркет.

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Юлія Саніна та Дмитро Жук

Відкривати 1 випуск "Танців з зірками 2020" взялась знаменита фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна. Представниця року зізналась, що прийшла на проєкт, щоб розкрити свою сексуальність. І допоможе їй у цьому талановитий танцівник Дмитро Жук, добре відомий глядачам "Танців". Водночас чоловік Юлії Саніни зізнається, що такий тандем змушує його трішки ревнувати.

Пара виконала на паркеті запальне ча-ча-ча. Юлія Саніна та Дмитро Жук показали спокусливі па, які продемонстрували під пристрасну пісню The Hardkiss.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної та Дмитра Жука

Арам Арзуманян та Антоніна Руденко

Після шаленого успіху "Скаженого весілля" Арам Арзуманян прокинувся відомим. І саме саундтрек з цієї стрічки актор використав для дебютного номера на "Танцях з зірками 2020".

Із Антоніною Руденко чоловік станцював ф'южн, показавши хореографічні підтримки і курйозний номер. Водночас партнерка Арама Арзуманяна зізналась, що вони мають великі шанси на перемогу, адже з харизмою актора можна підкорити всіх глядачів і суддів.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Арама Арзуманяна і Антоніни Руденко

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич

Чималим сюрпризом для глядачів "Танців з зірками 2020" стала участь у шоу відомого репера Олексія Завгороднього, який виступає під псевдонімом Позитив. Артист вийшов на паркет після розпаду його гурту "Время и Стекло". Олексій має всі шанси повторити успіх його колишньої партнерки з колективу Надії Дорофеєвої, яка була срібною призеркою проєкту.

На паркет Олексій Завгородній вийшов із тендітною танцівницею Юлією Сахневич. Пара виконала романтичний віденський вальс під саундтрек до фільму "Ла-Ла Ленд".

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олексія Завгороднього та Юлії Сахневич

Alyona Alyona і Юрій Гуріч

Мабуть, всі глядачі з нетерпіння очікували на вихід на паркет реперки Alyona Alyona і її партнера Юрія Гуріча. Артистка вже зуміла зруйнувати всі стереотипи щодо успішної жінки та не припиняє повторювати: жодні комплекси чи особливості фігури не повинні стримувати людей робити те, про що вони мріяли. Тому й на "Танцях з зірками" співачка хоче довести всім глядам, що навіть красуні з пишними формами можуть виконувати танцювальні па.

Це великий виклик для мене. Мені захотілось показати, що дівчата з різною зовнішністю можуть робити все, що хочуть, – додала вона.

Пара виконала у прямому ефірі сальсу. Alyona Alyona і Юрій Гуріч отримали низькі оцінки від суддів, а Катерина Кухар навіть пообіцяла виконати реп в наступному ефірі, якщо співачка не покаже кращий результат на паркеті.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Alyona Alyona і Юрія Гуріча

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Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Не меншу цікавість викликала поява на паркеті знаменитого українського рокера Сергія Танчинця. Артист не приховує, що головними мотиваторами для нього є діти. Саме їм Сергій Танчинець хоче показати, що татко може не тільки співати, але й танцювати.

Партнеркою артистка на "Танцях з зірками 2020" стала Яна Цибульська. У першому випуску Сергій Танчинець із танцівницею виконав віденський вальс. І у дебютній постановці учасники шоу продемонстрували ефектні підтримки.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця та Яни Цибульської

Надія Мейхер і Кирило Васюк

А от на повернення однієї учасниці "Танців з зірками 2020" глядачі та ведучі очікували 14 років. Надія Мейхер вже була конкурсанткою шоу у 2006-му, однак тепер з новою силою повернулась на проєкт.

Перед виходом на паркет співачка зізналась, що минуле у "ВІА Грі" було не завжди легким. Тому завдяки шоу Надія Мейхер хоче повернутись у шоу-бізнес не тільки як сольна співачка, але й танцівниця.

Для 1 випуску шоу пара обрала пристрасну і романтичну румбу. Надія Мейхер і Кирило Васюк зачарували суддів і глядачів, викликавши овації в залі.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер і Кирила Васюка

Санта Дімопулос і Максим Леонов

А от Санту Дімопулос вже встигли назвати найгарячішою учасницею "Танців з зірками 2020". Артистка зізналась, що у гурті "ВІА Гра" вона замінила Надію Мейхер. За контрактом, вокалістці створювали образ сексуальної красуні з дещо стервозним характером. Тому у шоу Санта Дімопулос хоче показати, що всі стереотипи щодо її постаті є хибними.

А от для прем'єри "Танців" пара обрала танець, який у 2019 році був причиною для виходу з шоу багатьох пар. Санта Дімопулос і Максим Леонов станцювали самбу, поставши перед камерами в образі монахині та спокусника, що виглядало досить провокативно.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос та Максима Леонова

Слава Камінська і Дмитро Дікусар

Повернення Слави Камінської на паркет "Танців з зірками 2020" було дуже очікуваним. Ще у 2019-му артистка долучилась до шоу, однак через травму хребта не змогла продовжити свою участь.

У цьому році партнером Слави Камінської став Дмитро Дікусар. Через насичений графік артистки пара проводила репетиції навіть під час гастролей гурту "НеАнгелів". Однак це аж ніяк не вплинуло на якість постановки: Слава Камінська і Дмитро Дікусар показали романтичний квікстеп, використавши спеціальні підвісні конструкції, які ефектно підняли учасників над паркетом.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Слави Камінської та Дмитра Дікусара

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Колишній футболіст та учасник шоу "Холостяк" Серій Мельник встиг підкорити всіх українок своєю ідеальною фігурою та харизмою. Чоловіка назвали одним із секс-символів проєкту, що він залюбки підтверджує. Перед виходом на паркет конкурсант зізнався: і на цьому шоу готовий шукати свою обраницю, з якою зможе створити сім'ю.

У шоу Сергій Мельник виступає із запальною Аделіною Делі. З танцівницею учасник проєкту виконав пристрасне танго, яке розпалило прямий ефір.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника та Аделіни Делі

Тарас Цимбалюк і Яна Заєць

Актор Тарас Цимбалюк прийшов на "Танці з зірками 2020" з культурним меседжем. Окрім цього, він хоче повторити успіх колеги Ксенії Мішиної, яка виборола кубок у 2019-му.

Налаштована на перемогу і його партнерка Яна Заєць. Танцівниця вже знає, як виступати на шоу із завидними холостяками країни. У 2 випуску Тарас Цимбалюк і Яна Заєць станцювали контемп, приголомшивши глядачів неймовірними підтримками. Глядачі не стримували овацій від видовищного шоу.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць

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Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко

Актриса Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко захворіли на коронавірус. Зірка отримала позитивний тест на COVID-19 та зізналась, що мала температуру та слабкість. Наразі стан акторки покращився, однак медики заборонили їй повертатись на паркет і порадили самоізолюватись на невизначений час.

"Я друга учасниця, яка отримала позитивний тест на коронавірус. Ігор теж захворів. Зараз ми призупинили репетиції, до того ми активно тренувались. На жаль, ми не можемо з Ігорем показати нашу постановку… Мені навіть сниться, що я танцюю. Ми неодмінно повернемось на шоу", – розповіла Дар'я Петрожицька.

Дмитро Танкович і Ілона Гвоздьова

Знаменитий ведучий Дмитро Танкович стільки років дивився, як інші танцюють у шоу "Танцюють всі", що тепер захотів і сам показати, на що здатен. У шоу він взяв участь із Ілоною Гвоздьовою, яка перебуває на останніх місяцях вагітності. Танцівниця не приховує: отримала десятки повідомлень від хейтерів. Однак Ілона Гвоздьова зазначила, що вагітність – не хвороба, а всі тренування проходять під наглядом лікаря.

На паркеті пара станцювала ча-ча-ча. Дмитро Танкович і Ілона Гвоздьова викликали овації, а судді вражені, наскільки жінка може залишатись граційною і на 8 місяці вагітності.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Танковича і Ілони Гвоздьової

Ольга Фреймут і Ілля Падзина

Телеведучу Ольгу Фреймут не зупинив навіть коронавірус. Зірка після підтвердження діагнозу самоізолювалась зі своїм партнером Іллею Падзиною та продовжила тренування під наглядом лікарів. 30 серпня пара таки показала постановку у прямому ефірі. Запис розкішного фокстроту зробили на подвір'ї будинку, що виглядало дуже ефектно.

Це незвичний формат для "Танців з зірками 2020". Однак, зважаючи на ситуацію з пандемію, організатори не тільки дозволили Ользі Фреймут і Іллі Падзині виступити на проєкті, але й дали змогу суддям оцінити фокстрот учасників.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут і Іллі Падзини

Олег Винник і Олена Шоптенко

Закривати прямий ефір довірили секс-символу українського шоу-бізнесу Олегу Виннику. Юрій Горбунов заявив, що артиста тричі запрошували на шоу і тільки у 2020 році він таки вийшов на паркет.

Партнеркою Олега Винника стала знаменита хореограф і танцівниця Олена Шоптенко. Пара виконала пристрасне танго, завороживши глядачів.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олега Винника і Олени Шоптенко