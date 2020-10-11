Украинский певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, заболел коронавирусом. Недуг артист обнаружил довольно случайно.

Во время 7 выпуска "Танцев со звездами 2020" организаторы шоу показали видеодневник, который записали Юлия Сахневич и Позитив. Оказалось, что танцовщица потеряла сознание на репетиции и чувствовала себя очень ослабленной. Девушка сдала тест на коронавирус, однако он оказался отрицательным.

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Некоторую слабость имел и Позитив, поэтому решил также провериться на COVID-19. И хотя артист не имел симптомов болезни, его тест был положительным. Поэтому Алексей Завгородний самоизолировался и не появился ни на генеральной репетиции "танцев со звездами 2020", ни на самом шоу.

Артист не скрывал, что это странно наблюдать за всеми выступлениями из дома. А потому уже в следующем эфире Позитив хотел бы выступить с пасодоблем, который готовил на 11 октября.

Жаль, что вы не увидите наш пасодобль, ведь мы очень хорошо подготовились. Если позволит наше здоровье, то в следующем эфире мы покажем этот танец онлайн, – рассказал Позитив.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотрите онлайн – обращение Позитива

Кто еще из участников болел коронавирусом

Организаторы шоу решили не прощаться с теми участниками "Танцев со звездами 2020", которые заболели коронавирусом. Пары, у которых обнаружили COVID-19, могут пропустить один прямой эфир, а следующий станцевать дистанционно. Если же из-за состояния здоровья они не могут показать постановку, тогда участников дисквалифицируют.

Так случилось с Еленой Шоптенко и Олегом Винником, которые имеют осложненную форму болезни. Из-за боли в суставах, высокой температуры и кашля пара не вышла на пакрет, а затем могла покинуть шоу. Однако на их защиту стали коллеги из "танцев", которые заявили, что требуют возвращения этих фаворитов проекта. Внесут изменения в правила шоу – зрители узнают в конце 7 выпуска, который отгремел 11 октября.

Кроме этого, коронавирусом болели Ольга Фреймут и Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.