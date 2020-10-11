7 випуск "Танців з зірками" став ще напруженішим, ніж останні епізоди. А все тому, що на учасників проєкту очікувало непросте випробування латиноамериканськими танцями. Як минув прямий ефір шоу – дивіться у матеріалі.

Новий випуск "Танців з зірками 2020" очікували тисячі українців, адже це екватор шоу. Відтак організатори підготували чимало сюрпризів. Зокрема, на паркет вийшли Надія Мейхер та Санта Дімопулос, які станцювали разом пасодобль, а Юлія Саніна продемонструвала запальну сальсу у свій 30-ий день народження.

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Та головною інтригою залишалось питання, чи повернеться на проєкт Олена Шоптенко та Олег Винник. Пару дискваліфікували через інфікування коронавірусом, а всі зірки шоу об'єднались у вимозі повернути їх на паркет. Чи змогли Олена Шоптенко та Олег Винник виступити у 7 випуску "Танців з зірками 2020" – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Розпочав 7 випуск "Танців з зірками 2020" Сергій Танчинець та Яна Цибульська. Рокер зізнався: думав, що покине паркет у перших ефірах. Та і у своїй кар'єрі Сергій Танчинець мав так званий "комплекс самозванця" та не вірив у свій успіх. Однак вже екватор проєкту, а саме знаменитого рокера вважають єдиним учасником, який показав найбільший прогрес на паркеті.

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У новому випуску Сергій Танчинець та Яна Цибульська станцювали запальну сальсу. Пара не тільки продемонструвала базові па, але й складні підтримки. Судді засипали Сергія і Яну компліментами та невеликою критикою.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Танчинця та Яни Цибульської

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Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Не припиняє вражати глядачів і актриса Дар'я Петрожицька. Щонеділі вона показує все нову постановку, отримуючи шалену підтримку від своїх прихильників. А от судді не завжди в захваті від її па, тому й виставляють низькі оцінки. Сама Дар'я Петрожицька зізнається: через насичені зйомки їй складно приділяти весь час підготовці до прямих ефірів, однак вона готова робити репетиції навіть посеред ночі.

У 7 випуску Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко станцювали пасодобль. Пристрасті на паркеті були настільки драматичними, що судді не стримували свого захвату від постановки. Тільки Катерина Кухар засипала пару критикою.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Співачка Юлія Саніна, яка є однією з фаворитів шоу "Танці з зірками 2020", вкотре розповіла, що була дуже сором'язливою. Тому проєкт чудово їй допомагає розкрити свою сексуальність та стати більш впевненою.

11 жовтня Юлія Саніна святкує 30-ий день народження. А тому в ювілей вийшла з Дмитром Жуком на паркет та станцювала один з найскладніших танців – самбу. Одразу після виступу артистка отримала несподіване привітання від всіх учасників шоу: під святкову пісню Юлії Саніній винесли святковий торт, а судді та її колеги засипали іменинницю вітальними словами.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Юлії Саніної та Дмитра Жука

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Головний холостяк проєкту Сергій Мельник зумів позбутись своїх конкурентів – секс-символів шоу Олега Винника і Тараса Цимбалюка. Відтак на його появу на паркеті очікують тисячі українок, які в захваті від спекотних виступів красеня та його партнерки Аделіни Делі.

На своєрідному іспиті з бальних танців пара отримала завдання – станцювати джайв. Сергій Мельник ледь впорався з цим танцем і тільки завдяки Аделіні Делі зумів продемонструвати непросту постановку.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Мельника і Аделіни Делі

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Позитив і Юлія Сахневич

А от ця пара зуміла привернути увагу всієї України. Між Позитивом і Юлією Сахневич відчувається особлива хімія, а тому колеги підозрюють, що учасники шоу "Танці з зірками 2020" мають роман.

Однак самі конкурсанти відмовляються коментувати чутки. Натомість Позитив і Юлія Сахневич не приховували, що репетиції даються дуже складно, а під час одного з тренування танцівниця знепритомніла. Тест на коронавірус показав у неї негативний результат, а от Позитив таки захворів на COVID-19.

Надія Мейхер та Кирило Васюк

Співачка і дизайнерка Надія Мейхер з підліткового віку відчувала, що є секс-символом. Через пишний бюст вона часто ловила на собі погляди чоловіків, що було дуже некомфортно відомій красуні та змушувало її комплексувати. На проєкті "Танці з зірками 2020" вона хоче показати, що є ще й талановитою танцівницею, а не тільки сексуальною жінкою.

Надія Мейхер та Кирило Васюк станцювали пристрасну ча-ча-ча. Музика була не близькою для артистки, однак вона все ж змогла показати справжній іспанський характер.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Надія Мейхер та Кирила Васюка

Санта Дімопулос та Максим Леонов

"Чорна пантера" шоу Санта Дімопулос також активно руйнує стереотипи щодо себе. Тепер дівчину сприймають не тільки як сексуальну екс-"віагрянку", а як талановиту танцівницю. І це дається їй нелегко: Санта Дімопулос тренується дуже наполегливо і витрачає на це весь свій вільний час.

На паркеті артистка зі своїм партнером Максимом Леоновим станцювала джайв. Латиноамериканські танці завжди подобались Санті Дімопулос, а тому вона з легкістю запалила із пристрасним виступом.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Санти Дімопулос та Максима Леонова

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Надія Мейхер та Санта Дімопулос

Як і обіцяли, учасниці "Танців" Надія Мейхер та Санта Дімопулос станцювали пасодобль, вкінці якого здивували глядачів поцілунком.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Надії Мейхер та Санти Дімопулос

Ольга Фреймут і Ілля Падзина

А от для Ольги Фреймут іспит бальними танцями був справжнім випробуванням. Телеведуча зізналась, що мама її виховувала дуже строго, а тому дозволяти собі відвертість вона не могла навіть на вечірках. Тому Ользі Фреймут складно було наважитись на пристрасне ча-ча-ча.

Після консультації з психологом вона все ж вийшла на паркет з Іллею Паздиною. Пара показала ча-ча-ча, яке розкритикували судді.

У коментарі Ольга Фреймут заявила, що викликає Катерину Кухар на сексуальний батл у 12 випуску. Прима-балерина прийняла таке запрошення від телеведучої.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Ольги Фреймут та Іллі Падзини

Олег Винник та Олена Шоптенко

Упродовж тижня всі прихильники Олени Шоптенко та Олега Винника вимагали, аби їх повернули на проєкт. Закликали до цього і учасники "Танців з зірками 2020". Організатори шоу вирішили дослухатись до прохань глядачів та зірок, однак Олег Винник і Олена Шоптенко вирішили не приймати таку пропозицію. Хоч пара вже одужала, вважає несправедливим повертатись на паркет.