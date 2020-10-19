Розважальний проєкт "Танці з зірками" покинуло вже чимало пар, а у 8 випуску з глядачами та учасниками попрощалась ще одна. Хто вона – читайте у LifeStyle 24.

8 випуск "Танців з зірками" був присвячений 30-річчю творчості Вєрки Сердючки. Саме під її пісні учасники виконували танці, а сама артистка стала однією із суддів. Ще однією особливістю 8 випуску стала заміна пари: замість Позитива та Юлії Сахневич вийшли ексучасники Арам Арзуманян і Тоня Руденко, оскільки перші ще досі хворіють на коронавірус. Організатори проєкту пішли на зустріч учасникам, аби їх не дискваліфікували з шоу через хворобу.

Зверніть увагу "Танці з зірками" 8 випуск: вечір Вєрки Сердючки та неочікувана заміна Позитива Арзуманяном

У зоні ризику 8 прямого ефіру опинились пари Ольги Фреймут та Ілля Падзіни і Арама Арзуманяна і Тоні Руденко. Вони виконали "танець за життя" у стилі "джайв", нічого не знаючи наперед про жанр чи пісню "Гуляночка". Учасники змагались між собою як могли, проте судді зробили вибір на користь Ольги Фреймут та Іллі Падзіни.

Відтак, шоу покидає Позитив та Юлія Сахневич, замість яких сьогодні виступали Арам Арзуманян і Тоня Руденко.

"Танці з зірками 2020" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Арама Арзуманяна і Тоні Руденко

Знайомтесь Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу