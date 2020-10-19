"Танцы со звездами" 8 выпуск: кто выбыл из проекта
Развлекательный проект "Танцы со звездами" покинуло уже немало пар, а в 8 выпуске со зрителями и участниками попрощалась еще одна. Кто она – читайте в LifeStyle 24.
8 выпуск "Танцев со звездами" был посвящен 30-летию творчества Верки Сердючки. Именно под ее песни участники исполняли танцы, а сама артистка стала одной из судей. Еще одной особенностью 8 выпуска стала замена пары: вместо Позитива и Юлии Сахневич вышли экс-учасники Арам Арзуманян и Тоня Руденко, поскольку первые еще до сих пор болеют коронавирусом. Организаторы проекта пошли на встречу участникам, чтобы их не дисквалифицировали с шоу из-за болезни.
Обратите внимание "Танцы со звездами" 8 выпуск: вечер Верки Сердючки и неожиданная замена Позитива Арзуманяном
В зоне риска 8 прямого эфира оказались пары Ольги Фреймут и Илья Падзины, а также Арама Арзуманяна и Тони Руденко. Они исполнили "танец за жизнь" в стиле "джайв", ничего не зная наперед о жанре или песне "Гуляночка". Участники соревновались между собой как могли, однако судьи сделали выбор в пользу Ольги Фреймут и Ильи Падзины.
Следовательно, шоу покидает Позитив и Юлия Сахневич, вместо которых сегодня выступали Арам Арзуманян и Тоня Руденко.
"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко
Знакомтесь Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу
"Танцы со звездами"– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивает выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел немалый успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздёва, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.