Развлекательный проект "Танцы со звездами" покинуло уже немало пар, а в 8 выпуске со зрителями и участниками попрощалась еще одна. Кто она – читайте в LifeStyle 24.

8 выпуск "Танцев со звездами" был посвящен 30-летию творчества Верки Сердючки. Именно под ее песни участники исполняли танцы, а сама артистка стала одной из судей. Еще одной особенностью 8 выпуска стала замена пары: вместо Позитива и Юлии Сахневич вышли экс-учасники Арам Арзуманян и Тоня Руденко, поскольку первые еще до сих пор болеют коронавирусом. Организаторы проекта пошли на встречу участникам, чтобы их не дисквалифицировали с шоу из-за болезни.

Обратите внимание "Танцы со звездами" 8 выпуск: вечер Верки Сердючки и неожиданная замена Позитива Арзуманяном

В зоне риска 8 прямого эфира оказались пары Ольги Фреймут и Илья Падзины, а также Арама Арзуманяна и Тони Руденко. Они исполнили "танец за жизнь" в стиле "джайв", ничего не зная наперед о жанре или песне "Гуляночка". Участники соревновались между собой как могли, однако судьи сделали выбор в пользу Ольги Фреймут и Ильи Падзины.

Следовательно, шоу покидает Позитив и Юлия Сахневич, вместо которых сегодня выступали Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко

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