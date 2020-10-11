7 выпуск "Танцев со звездами" стал еще напряженнее, чем последние эпизоды. А все потому, что участников проекта ожидало непростое испытание латиноамериканскими танцами. Как прошел прямой эфир шоу – смотрите в материале.

Новый выпуск "Танцев со звездами 2020" ожидали тысячи украинцев, ведь это экватор шоу. Поэтому организаторы подготовили немало сюрпризов. В частности, на паркет вышли Надежда Мейхер и Санта Димопулос, которые станцевали вместе пасодобль, а Юлия Санина продемонстрировала зажигательную сальсу в свой 30-ый день рождения.

Стоит знать "Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: кто покинул развлекательное шоу

Но главной интригой оставался вопрос, вернется ли на проект Елена Шоптенко и Олег Винник. Пару дисквалифицировали из-за инфицирования коронавирусом, а все звезды шоу объединились в требовании вернуть их на паркет. Смогли ли Елена Шоптенко и Олег Винник выступить в 7 выпуске "Танцев со звездами 2020" – читайте в материале LifeStyle 24.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Начал 7 выпуск "Танцев со звездами 2020" Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Рокер признался: думал, что покинет паркет в первых эфирах. Да и в своей карьере Сергей Танчинец имел так называемый "комплекс самозванца" и не верил в свой успех. Однако это уже экватор проекта, а именно знаменитого рокера считают единственным участником, который показал наибольший прогресс на паркете.

Вы растете каждый день! На глазах меняетесь, – отметил Григрий Чапкис, не сдерживая своего восторга.

В новом выпуске Сергей Танчинец и Яна Цибульская станцевали зажигательную сальсу. Пара не только продемонстрировала базовые па, но и сложные поддержки. Судьи засыпали Сергея и Яну комплиментами и небольшой критикой.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской

Знакомьтесь Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Не прекращает поражать зрителей и актриса Дарья Петрожицкая. Каждое воскресенье она показывает все новую постановку, получая бешеную поддержку от своих сторонников. А вот судьи не всегда в восторге от ее па, поэтому и выставляют низкие оценки. Сама Дарья Петрожицкая признается: из-за насыщенных съемок ей сложно уделять все время подготовке к прямым эфирам, однако она готова делать репетиции даже посреди ночи.

В 7 выпуске Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко станцевали пасодобль. Страсти на паркете были настолько драматичными, что судьи не сдерживали своего восторга от постановки. Только Екатерина Кухар засыпала пару критикой.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой и Игорь Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Певица Юлия Санина, которая является одной из фаворитов шоу "Танцы со звездами 2020", в очередной раз рассказала, что была очень застенчивой. Поэтому проект прекрасно ей помогает раскрыть свою сексуальность и стать более уверенной.

11 октября Юлия Санина празднует 30-ый день рождения. А потому в юбилей вышла с Дмитрием Жуком на паркет и станцевала один из самых сложных танцев – самбу. Сразу после выступления артистка получила неожиданное поздравление от всех участников шоу: под праздничную песню Юлии Саниной вынесли праздничный торт, а судьи и ее коллеги засыпали именинницу поздравительными словами.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Сергей Мельник и Аделина Дели

Главный холостяк проекта Сергей Мельник сумел избавиться от своих конкурентов – секс-символов шоу Олега Винника и Тараса Цимбалюка. Поэтому теперь его появление на паркете ожидают тысячи украинок, которые в восторге от жарких выступлений красавца и его партнерши Аделины Дели.

На своеобразном экзамене по бальным танцам пара получила задание – станцевать ча-ча-ча. Сергей Мельник едва справился с этим танцем и только благодаря Аделине Дели сумел продемонстрировать непростую постановку.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

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Позитив и Юлия Сахневич

А вот эта пара сумела привлечь внимание всей Украины. Между Позитивом и Юлией Сахневич чувствуется особая химия, а потому коллеги подозревают, что участники шоу "Танцы со звездами 2020" имеют роман.

Однако сами конкурсанты отказываются комментировать слухи. Зато Позитив и Юлия Сахневич не скрывали, что репетиции даются очень сложно, а во время одной из тренировки танцовщица потеряла сознание. Тест на коронавирус показал у нее отрицательный результат, а вот Позитив таки заболел COVID-19.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Певица и дизайнер Надежда Мейхер с подросткового возраста чувствовала, что является секс-символом. Из-за пышного бюста она часто ловила на себе взгляды мужчин, что было очень некомфортно известной красавице и заставляло ее комплексовать. На проекте "Танцы со звездами 2020" она хочет показать, что является еще и профессиональной танцовщицей, а не только сексуальной женщиной.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк станцевали ча-ча-ча. Музыка была не близка для артистке, однако она все же смогла показать настоящий испанский характер.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Санта Димопулос и Максим Леонов

"Черная пантера" шоу Санта Димопулос активно разрушает стереотипы в отношении себя. Теперь девушку воспринимают не только как сексуальную экс-"виагрянку", а как талантливую танцовщицу. И это дается ей нелегко: Санта Димопулос тренируется очень упорно и тратит на это все свое свободное время.

На паркете артистка со своим партнером Максимом Леоновым станцевала джайв. Латиноамериканские танцы всегда нравились Санте Димопулос, а потому она с легкостью зажгла страстным выступлением.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

Важно "Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: кто покинул проект

Надежда Мейхер и Санта Димопулос

Как и обещали, участницы "Танцев" Надежда Мейхер и Санта Димопулос станцевали пасодобль, в конце которого удивили зрителей поцелуем.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Надежды Мейхер и Санты Димопулос

Ольга Фреймут и Илья Падзина

А вот для Ольги Фреймут экзамен бальными танцами был настоящим испытанием. Телеведущая призналась, что мама ее воспитывала очень строго, а потому позволять себе откровенность она не могла даже на вечеринках. Поэтому Ольге Фреймут сложно было отважиться на страстное ча-ча-ча.

После консультации с психологом она все же вышла на паркет с Ильей Паздиною. Пара показала ча-ча-ча, которое раскритиковали судьи.

В комментарии Ольга Фреймут заявила, что вызывает Екатерину Кухар на сексуальный батл в 8 выпуске. Прима-балерина приняла такое приглашение от телеведущей.

"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзини

Олег Винник и Елена Шоптенко

В течение недели все сторонники Елены Шоптенко и Олега Винника требовали, чтобы их вернули на проект. Призвали к этому и участники "Танцев со звездами 2020". Организаторы шоу решили прислушаться к просьбам зрителей и звезд, однако Олег Винник и Елена Шоптенко не приняли такое предложение. Хотя пара уже выздоровела, считает несправедливым возвращаться на паркет.