11 жовтня відбувся 7 ефір "Танців з зірками", у якому шоу не залишила жодна з пар. Однак разом з Надією Мейхер в зоні ризику опинилась Оля Фреймут. Ведуча зазначила, що виступом пишається, тому критику на свою адресу вважає необгрунтованою.

В інстаграм-сторіс Оля Фреймут прокоментувала свій номер для 7 випуску "Танців з зірками", що був присвячений латиноамериканським танцям. Разом з Іллею Падзиною вона показала запальне ча-ча-ча, хореографію якого ставила для пари партнерка Тараса Цибмалюка і подруга ведучої Яна Заєць.

До теми "Танці з зірками 2020" 7 випуск: хто залишив розважальне шоу

Судді оцінили виступ зірки найнижче – всього в 30 балів. Вони наголосили, що Олі Фреймут бракує пристрасті та техніки в порівнянні з іншими учасниками. Так, пара опинилась в зоні ризику з фавориткою шоу Надією Мейхер. Вони виконали ча-ча-ча як танець за життя та разом продовжили участь в шоу. Таке рішення прийняли судді зважаючи на те, Олег Винник і Олена Шоптенко відмовились від повернення на паркет.

Після ефіру Оля Фреймут записала звернення до своїх критиків. Вона наголосила, що попри низькі бали пишається номером. Разом з Іллею Падзиною вони провели в танцювальному залі 49 годин.

Це велике досягнення для мене. Вперше в житті я хочу сказати собі, що я крута. Так станцювати ча-ча-ча, вивчити за п'ять днів. Я собою пишаюсь, я впоралась зі страхом. Тому всі, хто називає мене колодою – дякую, а я незгодна,

– зазначила Оля Фреймут.

Вона зауважила, що звикла порівнювати себе з собою минулою, тому ріст на проєкті "Танці з зірками" для неї очевидний.

Додамо, що в 7 випуску "Танців з зірками" Санта Дімопулос та Надія Мейхер поцілувались просто на паркеті під час виконання пасодоблю. Річ у тому, що Санта викликала Надію на батл. Її ініціативу підхопила й Оля Фреймут, яка наважилась запропонувати станцювати разом примі-балерині та судді проєкту Катерині Кухар.