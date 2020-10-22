В воскресенье, 25 октября, организаторы развлекательного проекта "Танцы со звездами" придумали для телезрителей особый выпуск, в котором будут танцевать участники из предыдущих сезонов шоу.

Поклонников проекта в воскресенье ждет девятый Прямой эфир. Каждый эфир танцевального шоу посвящается определенному событию. К примеру, восьмой прямой эфир был посвящен 30-летию творчества Верки Сердючки. Именно под ее песни участники исполняли танцы, а сама артистка стала одной из судей.

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Традиционно в девятом прямом эфире на помощь участникам приходят выпускники предыдущих сезонов шоу. Организаторы шоу отметили, что зрителей ждут впечатляющие номера от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука и невероятные хореографические постановки от главного хореографа проекта Ксении Горб, пишет ТСН.

Уже скоро станет известно, кто же из участников предыдущих сезонов выйдет на паркет, кто из звезд будет встречать пары на балконе и кто станет спецгостем вечера.

По новым правилам развлекательного шоу "Танцы со звездами", в новом сезоне судьями становятся участники предыдущих сезонов. Поэтому в девятом эфире к тройке судей присоединится телеведущая Маша Ефросинина, которая принимала участие в шоу 2018 году с хореографом Максом Леоновым. Пара покинула проект в пятом эфире.