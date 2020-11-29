В Украине отгремел последний 14 выпуск "Танцев со звездами 2020". На паркет вышли сильнейшие пары этого сезона шоу, которые показали невероятные постановки. Каким был финал "Танцев со звездами 2020" – смотрите в материале LifeStyle 24.

За главный кубок шоу "Танцы со звездами 2020" поборолись Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук, а также Санта Димопулос и Максим Леонов. Каждая пара вдохновенно готовилась к последнему 14 выпуску, выбрав особые постановки, которые создали рождественскую атмосферу. Также зрители увидели самые яркие номера финалистов проекта и вспомнили их дебютные выступления.

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В то же время организаторы шоу подготовили немало сюрпризов для зрителей. Так, четвертое кресло судей заняли сразу несколько знаменитостей, сменявших друг друга. Монатик, Надя Дорофеева и Игорь Ласточкин присоединились к экспертам.

Поразили авторы проекта и списком приглашенных гостей "Танцев со звездами". В прямом эфире, за которым следили миллионы зрителей, выступили Дан Балан, Оля Цибульская, Тина Кароль, Анна Буткевич и другие знаменитости.

Танцы, с которыми звезды пришли на проект

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Звезда группы The Hardkiss призналась, что шоу "Танцы со звездами" стали для нее самым интересным и трудным проектом в жизни. На паркет она пришла "серой мышкой", а теперь – она настоящая королева танцев. Так убеждені и Екатерина Кухар, и ее партнер Дмитрий. Юлия призналась, что перед первым эфиром она получила травму ребра и танцевала в корсете, несмотря на боль. А в 7 эфире перед выступлением она забыла все движения и только музыка вернула ее к реальности. В суперфинале пара станцевала ча-ча-ча, с которым впервые выступила на "Танцах...".

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

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Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Весь сезон страна наблюдала за противостоянием Надежды и Санты Димопулос на проекте, впрочем, если Санта всегда была в фаворитах, то Мейхер часто попадала в зону риска. Женщина призналась, что на протяжении всего проекта у нее біли синяки на теле от репетиций. С каждым эфиром она "угасала", "ее энергия куда-то девалась", поэтому ей даже рекомендовали принимать антидепрессанты. Надежда Мейхер пыталась взять себя в руки и именно так дошла до финала. В 14 выпуске артистка и ее партнер Кирилл исполнили нежную румбу, с которой пришли на проект.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Санта Димопулос и Макс Леонов

Артистка Санта призналась, что в 13 выпуске у нее произошло выгорание и она едва вышла на паркет. Она сама не ожидала, что за весь проект так профессионально вырастет и сможет стать фавориткой украинцев. Димопулос поделилась, что самбу, которую она станцевала в 14 выпуске и с которой впервые выступила на проекте, посвятит людям, которые ее поддерживали.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос и Макса Леонова

Любимый танец зрителей

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Во втором раунде танцев певица Юлия и ее партнер Дмитрий исполнили трогательный фокстрот – любимый танец зрителей. Именно его поклонники пары оценили как самый интересный на проекте.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Следующими на паркете выступили Надежда и Кирилл, а исполнили они страстное танго, которое больше всего "полюбилось" их фанатам. Символично, что этот танец они исполнили под песню "Пошёл вон" группы "ВИА Гра", в которой она попрощалась со всем прошлым и проблемами, которые у нее были.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

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Санта Димопулос и Макс Леонов

Завершили второй раунд танцев Санта и Макс, выступившие с румбой. Этот танец стал любимым среди зрителей, но и не удивительно, поскольку в нем Санта была невероятно сексуальной и горячей.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос и Макса Леонова

Новые танцы для суперфинала

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Решающий танец за все 14 выпусков проекта пара исполнила в жанре "танго". В нем Юлия и Дмитрий продемонстрировали все общие умения, которые они получили на шоу. В танго пара показала не только страсть, но и сложные па и тяжелые поддержки. В танце Юлии и Дмитрию также помогали другие танцовщицы. Что изрядно поразило зрителей шоу, так это крошечный поцелуй, состоявшийся между партнерами, а также "дождь", который усилил сложный танец.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Последний танец на проекте станцевала также Надежда Мейхер. Женщина прошла немало испытаний на проекте, однако она не теряет веры в победу. Для себя – она уже победила в шоу. В третьем раунде танцев вместе с Кириллом она исполнила фламенко. Изюминкой номера стала оперная ария в исполнении Надежды, которую точно не ожидали услышать от нее ни судьи, ни зрители.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

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Санта Димопулос и Макс Леонов

И завершающий танец в новом сезоне "Танцы со звездами" 2020 выполнили Санта и Макс. Пара прошла большой путь на шоу, а Санта получила звание упорной и добросовестной артистки и танцовщицы. Уже сейчас ей поступают интересные предложения работы, поэтому всенародную любовь Санта уже считает своей победой. Впрочем, на паркете вместе с Максом они напоследок поразили зрителей фокстротом.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Санты Димопулос и Макса Леонова

Выступления звезд в суперфинале

Особенностью суперфинала шоу стали не только яркие номера финалистов, но и звезды, которых пригласили для выступлений в эфире.

В 14 выпуске зрителей поражал Монатик, который представил свой новый трек "ритмоLOVE" с подопечными Lida Lee и Nino Basilaya.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Монатика, Lida Lee и Nino

Эфир также покорил новый молодой бойз-бэнд DSIDE BAND, который презентовал свой зажигательный и символичный к шоу хит "Танцы до упаду".

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление DSIDE BAND

Не меньшим сюрпризом на шоу "Танцы со звездами" 14 выпуск стало выступление звезды DOROFEEVA, которая впервые представила свой новый хит gorit на украинской сцене.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление DOROFEEVA

Не только среди участников бушевала страсть на паркете! На шоу выступила также звезда украинского шоу-бизнеса Ольга Цыбульская! Она исполнила песню "По барабану" и станцевала вместе с Александром Прохоровым, с которым еще до своей свадьбы имела роман.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Оли Цибульской

Неожиданностью для зрителей шоу стало выступление артиста Дана Балана и финалистки десятого сезона "Танцев со звездами" Индиры Едильбаевой (INDI). Музыкальный дуэт исполнил новую песню "Дышат о любви".

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дана Балана и Индиры Едильбаевой

Еще одним сюрпризом в 14 выпуске шоу "Танцев со звездами"стало музыкальное попурри Тины Кароль, которая хотела таким образом подытожить свои 15 лет карьеры.

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тины Кароль

И в завершение, последним музыкальным номером суперфинала стало выступление Анны Буткевич с песней "Без женатого".

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Буткевич