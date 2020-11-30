В 2020 году победителями "Танцев со звездами" стали Санта Димопулос и Максим Леонов. Что известно о танцовщике, который сумел завоевать кубок с непрофессиональной партнершей, узнавайте в материале.

Проект "Танцы со звездами" ежегодно открывает украинцам имена талантливых хореографов, которые уже хорошо известны за рубежом. По условиям шоу, профессиональные танцовщики становятся в пару со знаменитостями, не имеющими опыта выступлений на паркете. И, конечно, такие правила не являются простыми для хореографов, однако результат усиленных тренировок просто поражает публику.

Важно "Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: Победители шоу – Санта Димопулос и Максим Леонов

Победителями "Танцев со звездами 2020" стали Санта Димопулос и Максим Леонов. Именно они смогли получить наибольшее количество голосов от судей и зрителей.

Что же известно о харизматичном танцоре Максиме Леонове, который уже сумел пленить сердце украинок своими выступлениями на паркете, – узнавайте в материале.

Биография Максима Леонова

Максим Леонов с детства занимался танцами, а потому неоднократно был победителем международных и отечественных конкурсов латиноамериканской программы. Получив первую славу, Максим Леонов решил работать хореографом и участвовать в телевизионных шоу.

В частности, на паркет "Танцев со звездами" он выходит с 2017 года. Сначала Максим Леонов покорял грузинскую версию развлекательного проекта, после чего взялся завоевывать украинских зрителей.

В 2018 году танцовщик появился в шоу с телеведущей Машей Ефросининой. И хоть пара была фаворитами в зрительском голосовании, все же покинула проект.

Попытался Максим Леонов победить в "Танцах со звездами" и в следующем году. Его партнершей была юмористка Елена Кравец.

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А вот третьей партнершей Максима Леонова на шоу стала зажигательная певица Санта Димопулос. Именно эта красавица смогла показать с хореографом лучший результат и завоевать кубок "Танцев".

Он очень позитивный человек и настоящий профессионал, а его чувство юмора и мотивация, которой он умеет заряжать окружающих, вселяют в меня доверие и придают уверенности для дальнейшего участия в шоу,

– рассказывала Санта Димопулос.