Санта Димопулос победила на шоу "Танцы со звездами 2020"! Журналисты 24 канала решили подобрать интересные факты о жизни и творчестве артистки, которые смогут поразить читателей.

В воскресенье, 29 ноября, в Украине объявили имя победительницы шоу "Танцы со звездами 2020". Согласно баллам судей и зрителей, ею стала Санта Димопулос. Вместе с профессиональным танцовщиком Максом Леоновым она на протяжении 14 недель настойчиво изучала все виды танцев и демонстрировала эффектные постановки на паркете.

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Хотя триумфаторы "Танцев" решили отдать кубок победы другим финалистам – Юлии Саниной и Дмитрию Жуку и сделали их вторыми победителями сезона – 24 канал решил познакомить читателей поближе с Сантой Димопулос, которая согласно правилам получила победу.

Санта Димопулос: интересные факты об артистке

Украинская певица родилась в Киеве в ассирийско-греко-украинской семье, однако позиционирует себя как украинская исполнительница.

В свои 33 года она имела немалый музыкальный опыт, поскольку прежде она была участницей группы "7 небо", где выпустила 2 песни "О любви" и Stranger. Впоследствии она стала выпускницей третьего сезона проекта "Фабрика звезд" Константина Меладзе в 2009 году.

Санта Димопулос на "Фабрике звезд 3": видео

В 2011 году Санта Димопулос стала солисткой группы "ВИА Гра", заняв место Надежды Мейхер, которая ушла из коллектива из-за беременности. В составе группы Санта пробыла до 2013 года. Что интересно, Надежда Мейхер также приняла участие в новом сезоне "Танцев со звездами" 2020 и даже дошла до финала, заняв почетное третье место с партнером Кириллом Васюком.

Санта Димопулос в группе "ВИА Гра": видео

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Через три года Димопулос вернулась на сцену и стала участницей группы Queens. Туда вошли бывшие участницы группы "ВИА Гра" Ольга Романовская и Татьяна Котова. Продюсером группы стал Сергей Ковалев. Тогда же они успели презентовать свою дебютную песню "Зачем" на премии "Золотой граммофон", но уже через пол года в 2017 все три участницы коллектива объявили об уходе из группы. Тогда же их заменили новые исполнительницы.

Санта Димопулос в группе Queens: видео

Помимо музыкальной карьеры, Димопулос смогла завоевать титул чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу в 2011 году в Таиланде.

Уже в 2020 году Санта Димопулос решилась принять участие в проекте "Танцы со звездами", где уверенно вошла в число фавориток проекта и одержала победу в нем. Ее верным партнером стал Макс Леонов.

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Личная жизнь Санты Димопулос

Личная жизнь артистки была довольно головокружительной, поскольку женщина была как в официальном браке, так и в неофициальном. Первый "брак" Санты состоялся с известным шоуменом Андреем Джеджулой, с которым она познакомилась в 2006 году на дне рождения общего знакомого. Тогда же они быстро съехались вместе жить, а в 2008 году артистка родила от мужа сына Даниеля. К сожалению, в мае 2010 года пара объявила о расставании и общий сын остался жить с Сантой.



Санта Димопулос и Андрей Джеджула / Фото из открытых источников

Уже через месяц того же года Санта Димопулос объявила о романе с бизнесменом Владимиром Самсоненко. В сентябре 2012 года она вышла замуж за него в роскошном итальянском замке Орсини-Одескальки. Но этот брак тоже оказался неудачным, поэтому в 2013 году пара рассталась, а сама Санта рассказывала, что их свадьба была фейковой.

В 2015 году Димопулос в третий раз завязала крепкие отношения с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко и вышла замуж. Через 4 года, в сентябре 2019-го, Санта родила от мужа дочь Софию.



Санта Димопулос и Игорь Кучеренко / Фото из соцсетей​