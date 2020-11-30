Санта Димопулос и Максим Леонов победили на "Танцах звездами 2020": видео всех выступлений
Главный кубок шоу "Танцы со звездами 2020" завоевали Санта Димопулос и Максим Леонов. В последние минуты шоу артистка решила отдать кубок Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, поэтому впервые на проект было 2 пары победителей.
Финал "Танцев со звездами 2020" отгремел в воскресенье, 29 ноября. Уже во второй раз в истории шоу последний поединок был женским, а потому Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос поборолись за победу. Первенство должна была получить только одна из трех красавиц. По результатам голосования, Санта Димопулос и ее партнер Максим Леонов были триумфаторами в этом сезоне "Танцев со звездами". Но в последние минуты шоу они решили отдать кубок своим соперникам Юлии Санина и Дмитрию Жуку. Поэтому победителями "Танцев со звездами 2020" стали сразу две пары.
Важно "Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: победители шоу – Санта Димопулос и Максим Леонов
Журналисты 24 канала решили вспомнить, каким был путь к победе фактических триумфаторов – Санты Димопулос и Максима Леонова. Каждую неделю эта пара не прекращала удивлять зрителей и экспертов эффектными перевоплощениями и сложными постановками. Поэтому с первых выпусков Санта и Максим были фаворитами в турнирной таблице и уверенно шли к финалу. Вальс, танго, квикстеп или румба: казалось, участники могут воплотить даже самые сложные идеи хореографов.
Какой же была борьба Санты Димопулос и Максима Леонова за главный кубок "Танцев со звездами 2020", смотрите в подборке их выступлений.
"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – самба
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"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – вальс
"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – румба
"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – контемпорари
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – фьюжн
"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотрите онлайн – ча-ча-ча
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотрите онлайн – джайв
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"Танцы со звездами 2020" 8 выпуск: смотрите онлайн – диско
"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн – фламенко
"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – фристайл
"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн – танго
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"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – вальс
"Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: смотрите онлайн – румба
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотрите онлайн – ча-ча-ча
"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотрите онлайн – квикстеп
"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотрите онлайн – фокстрот
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