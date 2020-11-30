На протяжении 14 выпусков вся Украина наблюдала за невероятными выступлениями участников "Танцев со звездами 2020". В финале проекта победителями стали Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина і Дмитрий Жук.
В последнем выпуске
"Танцев со звездами 2020" на паркет вышли сильнейшие участники этого сезона, каждый из которых заслуживал победы. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Максим Леонов станцевали по три постановки, которые покорили сеть и судей. Поэтому предсказать, кто же станет победителем "Танцев со звездами 2020", было невозможно, из-за чего ведущие до последних минут держали интригу.
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Третье место в шоу заняли
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Эта пара получила наименьшее количество баллов от судей и зрителей, а потому стала бронзовым призером "Танцев".
Я на самом деле счастлива, что приняла участие в таком великолепном проекте, где можно развиваться с разных сторон... Я здесь, и в финале, на минуточку,
– отметила Надежда Мейхер.
За победу в "Танцах со звездами 2020" продолжили борьбу Юлия Санина и Дмитрий Жук и Санта Димопулос и Максим Леонов. Пары станцевали танцы за жизнь, когда четвертое судейское кресло неожиданно занял сын Григория Чапкиса – Грег.
О его приезде хореограф не догадывался, а потому появление мужчины в прямом эфире стало настоящим сюрпризом для судьи.
Финалисты исполнили джайв, хип-хоп и пасадобль. Санта Димопулос и Максим Леонов допустили несколько ошибок в хореографии, а потому Юлия Санина и Дмитрий Жук получили больше баллов от судей.
Второе место заняли
Юлия Санина и Дмитрий Жук.
А вот триумфаторами вечера стали
Санта Димопулос и Максим Леонов. Пара не сдерживала своих эмоций, держа в руках заветный кубок шоу "Танцы со звездами 2020", ведь после низких баллов судей Санта и Дмитрий не ожидали, что станут победителями.
В последние минуты шоу Санта Димопулос отдала свой кубок Юлии Саниной. Поэтому на официальной странице проекта появилась информация, что
впервые в истории проекта победителями стали сразу две пары.
"Танцы со звездами"
Это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивает выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел немалый успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.