На протяжении 14 выпусков вся Украина наблюдала за невероятными выступлениями участников "Танцев со звездами 2020". В финале проекта победителями стали Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина і Дмитрий Жук.

В последнем выпуске "Танцев со звездами 2020" на паркет вышли сильнейшие участники этого сезона, каждый из которых заслуживал победы. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Максим Леонов станцевали по три постановки, которые покорили сеть и судей. Поэтому предсказать, кто же станет победителем "Танцев со звездами 2020", было невозможно, из-за чего ведущие до последних минут держали интригу.

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Третье место в шоу заняли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Эта пара получила наименьшее количество баллов от судей и зрителей, а потому стала бронзовым призером "Танцев".

Я на самом деле счастлива, что приняла участие в таком великолепном проекте, где можно развиваться с разных сторон... Я здесь, и в финале, на минуточку,

– отметила Надежда Мейхер.