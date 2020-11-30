На украинские телеканалы вернулся "Дракула" шоу "Голос страны" Дан Балан. Но на этот раз артист покорял "Танцы со звездами 2020", где презентовал песню "Дышат о любви".

На паркет "Танцев со звездами 2020" Дан Балан вышел с финалисткой "Голоса страны" Индирой Едильбаевой. Девушка приехала из Казахстана специально на финал шоу. Молодая артистка выступила в черном мини-платье, которое только подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Такое появление Индиры Едильбаевой рядом с Даном Баланом вызвало провокационный вопрос. Ведущий Юрий Горбунов спросил у артиста, как же на это отреагирует Тина Кароль, к которой у "Дракулы" есть особая привязанность. На это Дан Балан ответил, что только знаменитая украинка знает ответ на это.

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