Певица Оля Цибульская презентовала в финале "Танцев со звездами 2020" свой новый альбом "По барабану". На паркет артистка вышла с танцовщиком Александром Прохоровым, с которым еще до свадьбы у нее был роман.

Выступление Оли Цибульской на "Танцах со звездами"

Певица Оля Цибульская стала одной из гостей финала "Танцев со звездами 2020". В прямом эфире развлекательного шоу она презентовала новую песню "По барабану" из одноименного альбома. Но не только зажигательная песня и обольстительное платье Оли Цибульской привлекли внимание зрителей.

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На паркет артистка вышла с шоу-балетом, среди которого был Александр Прохоров. Недавно Оля Цибульская призналась, что до своей свадьбы у нее был роман с этим танцовщиком, известным украинцам участием в "Танцах со звездами" в 2019 году.

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С Александром Прохоровым певица станцевала страстный танец, вызвав овации среди судей. В то же время Юрий Горбунов не упустил возможность пригласить Олю Цибульскую в следующий сезон "Танцев".

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Видео будет позже

Что известно о романе Оли Цибульской

10 ноября во всех украинских СМИ появилась информация, что у Оли Цибульской был роман с участником "Танцев со звездами 2019" Александром Прохоровым. Об этом рассказала сама артистка, которая подчеркнула, что не изменяла своему мужу.

С Александром Прохоровым Оля Цибульская познакомилась в начале своей карьеры, когда набирала танцовщиков в шоу-балет. В непростой период в отношениях с нынешним мужем она закрутила роман с красавцем.

Я благодарна Саше за то, что мы остались друзьями и он поддержал мое желание рассказать, хотя понимал, что ему попадет от СМИ. Это действительно мужская позиция. Никто никому не изменял. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем,

– пояснила Оля Цибульская.

Когда же артистка обручилась и вышла замуж, отношения с Александром Прохоровым не имели продолжения. Во время презентации альбома "По барабану" Оля Цибульская возобновила сотрудничество с танцором и смело вышла с ним на паркет.