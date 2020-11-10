Певица Оля Цибульская открыла особую деталь своего прошлого: она имела роман с танцором Александром Прохоровым, который был финалистом "Танцев со звездами 2019". Встречалась артистка с ним во время паузы в отношениях с нынешним мужем.

Об этом Оля Цибульская откровенно рассказала в программе "Звездный путь", выходящей на телеканале "Украина". Когда журналисты спросили артистку о верности, то она откровенно призналась, что до брака закрутила роман с другим мужчиной.

Смотрите также Оля Цибульская очаровала сеть редкими фотографиями с мужем

Им оказался Александр Прохоров – знаменитый украинский танцовщик. Поклонникам "Танцев со звездами" он хорошо известен, ведь в 2019 году с Анной Ризатдиновой дошел до финала шоу.

Это был непростой период в нашей жизни. Но он был. Появился Саша. Это была какая-то магия,

– рассказала Оля Цибульская.

Певица познакомилась с харизматичным Александром Прохоровым, когда только начинала вокальную карьеру. Оля Цибульская набирала танцовщиков в свой шоу-балет. Однако кастинг Александр не прошел из-за своего роста.

"Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный, воспитанный и интеллигентный", – отметила Оля Цибульская.

Вы знали? Анна Ризатдинова и Сергей Мельник встречаются: Это та девушка, которую я так долго искал

Уже через год они вновь встретились, когда один из участников шоу-балета заболел. На замену в Харьков приехал Александр Прохоров, покоривший Олю Цибульскую.

Я немного растерялась ... мы выступили и на следующий день должны были возвращаться. У нас был весь вечер для прогулки по городу. Мы общались, пили капучино, смотрели фильм "Завтрак у Тиффани". И, в принципе, позавтракали мы также вместе,

– вспомнила певица.

В то время Оля Цибульская встречалась со своим нынешним мужем. Пара переживала непростой период в отношениях, а певица стала избегать общения с ним. Тогда возлюбленный Оли Цибульской решил мгновенно реагировать и пригласил ее в романтический Париж, написав от руки письмо. Именно эта поездка помогла паре восстановить страсть, а после путешествия на свет появился их сын Нестор.

"Мы прекратили общаться, перестали видеться. Я улетела в Париж и оттуда вернулась беременной. Наш Нестор немножко картавит, потому что он приехал из Франции", – с юмором рассказала Оля Цибульская о разрыве с Александром Прохоровым.

Но роман не повлиял на общение известных украинцев. Александр Прохоров снялся в клипе Оли Цибульской "Девочка". Но после этого отношения пары были только творческими.

Клип Оли Цибульской "Девочка": смотрите видео