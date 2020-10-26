Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская хотя и делится с поклонницами советами, которые касаются личной жизни, однако еще ни разу не показывала лицо любимого. Но, иногда она все-таки распространяет романтические фото с избранником, где тот позирует спиной к камере.

Оля Цыбульская является одной из тех артисток в украинском шоу-бизнесе, которые не стесняются откровенно рассказывать об отношениях. На личной странице в инстаграме она часто делится полезными советами и отвечает на вопросы поклонниц.

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И новую рабочую неделю Оля решила начать не с советов, а с чувственной публикации. Исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых позирует с любимым.

Цыбульская поделилась трогательными кадрами, где искренне улыбается и ловит лучики осеннего солнышка. Рано утром, пока в столице не начался активный понедельник, певица отправилась на романтический завтрак с мужем. Она крепко обняла избранника, а поклонникам пожелала солнечной и вкусной недели.

Оля отметила, что заказала капучино на кокосовом молоке, а любимый – ее любимый круассан, потому что знал, что она его заберет.

Через пол часа будут пробки, работа и съемки. А сейчас просто мы. И круассан,

– написала в заметке телеведущая.

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