Популярная украинская певица Оля Цибульская хорошо разбирается в трендах и каждый раз демонстрирует стильные образы. Она также любит яркие наряды, поэтому на этот раз позировала в оранжевом свитере.

Оля Цибульская кроме развития успешной карьеры в музыкальной индустрии, также активно ведет профиль в Инстаграме. Там она публикует фото в новых стильных образах, которые потом охотно перенимают поклонники.

К теме В откровенном топе: Оля Цибульская поразила смелым образом – фото

Оля Цибульская, похоже, позировала в рабочем офисе в Киеве. Она легла на стол и продемонстрировала безупречную растяжку, подняв одну ногу вверх. Певица предстала в оранжевом вязаном свитере с карманами и темными джинсами-скинни. Стильный наряд Оля соединила с замшевыми черными туфлями на высоком каблуке.

Цибульская уложила волосы, надев черный ободок с ушками на голову. Она также сделала легкий макияж, выровняв тон лица и подчеркнув брови и губы. Образ дополнял сиреневый маникюр и золотые серьги.

В подписи к фото Оля пораздумывала о знаменитом сериале "Эмили в Париже": "меня воспитали по формуле секс = сын. Я благодарна родителям и не призываю тебя сменить профессию на ту, которую, говорят, скоро легализуют. Не надо менять мужчин так часто, как стринги. Но если он тебе не позвонил – не плачь. Иногда секс – просто секс".