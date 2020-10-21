Популярна українська співачка Оля Цибульська добре знається на трендах і кожного разу демонструє стильні образи. Вона також полюбляє яскраве вбрання, тож цього разу позувала в помаранчевому светрі.

Оля Цибульська окрім розвитку успішної кар'єри в музичній індустрії, також активно веде профіль в інстаграмі. Там вона публікує фото в нових стильних образах, які потім залюбки переймають шанувальники.

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Оля Цибульська, схоже, позувала в робочому офісі в Києві. Вона лягла на стіл та продемонструвала бездоганну розтяжку, піднявши одну ногу догори. Співачка постала в помаранчевому в'язаному светрі з кишенями та темними джинсами-скінні. Стильне вбрання Оля поєднала з замшевими чорними туфлями на високих підборах.

Цибульська мінімально вклала волосся, одягнувши чорний обідок з вушками на голову. Вона також зробила легкий макіяж, вирівнявши тон обличчя та підкресливши брови та губи. Образ доповнював бузковий манікюр та золоті сережки.

У підписі до фото Оля пороздумувала про знаменитий серіал "Емілі в Парижі": "Мене виховали за формулою секс = син. Я вдячна батькам і не закликаю тебе змінити професію на ту, яку, кажуть, скоро легалізують. Не треба змінювати чоловіків так часто, як стринги. Але якщо він тобі не подзвонив - не плач. Іноді секс - просто секс".