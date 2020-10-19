Співачка та ведуча Оля Цибульська показала новий образ для осінніх виходів. Вона позувала в мальовничій локації в картатому костюмі та білому топі, ефектно показавши фігуру.

Артистка звикла експериментувати не лише з іміджем, а й з концертними костюмами та образами для світських заходів. На особистій сторінці в інстаграмі Оля Цибульська показала красивий аутфіт.

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Вона постала у сірому картатому костюмі, що складається з широких штанів з високою посадкою та вкороченого піджака, який підкреслює жіночний силует. Крім того, рукава жакета оздоблені китицями кремового кольору, що виглядає досить епатажно.

Проте співачка додала образу пікантну родзинку. Вона обрала відвертий білий топ на тонких бретелях, який фантастично виділяв її форми. На тонкій талії вона акцентувала поясом-мотузком, а look довершила лакованими кремовими туфлями на підборах. З прикрас на зірці масивні сережки. Вона нанесла насичений макіяж з бордовою помадою та виглядала дуже стильно.



Оля Цибульська у сміливому образі / Фото Instagram / @cybulskaya