Певица и ведущая Оля Цибульская показала новый образ для осенних выходов. Она позировала в живописной локации в клетчатом костюме и белом топе, эффектно показав фигуру.

Артистка привыкла экспериментировать не только с имиджем, но и с концертными костюмами и образами для светских мероприятий. На личной странице в Инстаграме Оля Цибульская показала красивый аутфит.

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Она предстала в сером клетчатом костюме, состоящем из широких брюк с высокой посадкой и укороченного пиджака, который подчеркивает женственный силуэт. Кроме того, рукава жакета отделаны кистями кремового цвета, что выглядит довольно эпатажно.

Однако певица добавила образу пикантную изюминку. Она выбрала откровенный белый топ на тонких бретелях, который фантастически выделял ее формы. На тонкой талии она акцентировала поясом-веревкой, а look довершила лакированными кремовыми туфлями на каблуке. Из украшений на звезде массивные серьги. Она нанесла насыщенный макияж с бордовой помадой и выглядела очень стильно.

Оля Цибульская в смелом образе / Фото Instagram / @cybulskaya