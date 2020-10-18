Недавно украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поразила поклонников кардинальной сменой имиджа. Однако звезда рассказала, что именно натолкнуло ее на такой поступок.

В интервью "Светской жизни" Кате Осадчей Оля Цибульская рассказала о том, почему решилась на кардинальную смену имиджа.

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Напомним, что несколько недель назад, накануне своего 35-летия, Оля Цибульская опубликовала фото из салона красоты, где похвасталась новой короткой стрижкой. Тогда певица писала, что всегда менялась и будет это делать в дальнейшем, поскольку это ее возбуждает и вдохновляет.

Оля призналась, что период 35-летия выдался для нее довольно интересным и частично переломным. Поскольку ей "уже не 30, но еще не 40". Именно поэтому ей и захотелось что-то в себе изменить. Впрочем, звезда отметила, что она одинаково любит себя такой и нравится себе на фотографиях гораздо больше, чем раньше.

Мне захотелось что-то изменить. Приехала в город моя парикмахерша, которая уехала из столицы и написала мне месседж. Я приехала к ней и говорю: "А давай коротко и бреем виски?!". Она говорит: "Остановись, что ты говоришь! Это не секси, а ты сексикиця. Поэтому давай коротко, но держи себя в рамках". Наверное, ПМС!

- признается Цыбульская.

К тому же, Оля рассказала о том, как бы хотела провести свой день рождения. Певица мечтает о камерном концерте.

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