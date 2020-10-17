Светская львица Ким Кардашян запустила новую коллекцию Velour собственного бренда Skims. Для кампейна она пригласила звездную подругу Пэрис Хилтон, которой обязана своей успешной карьере. Они вышли в свет в одинаковых велюровых костюмах.

На личной странице в инстаграме Ким Кардашян опубликовала фото с Пэрис Хилтон, которые взорвали сеть. Вместе с наследницей крупнейшей в мире сети отелей Hilton звезда снялась для рекламы коллекции Skims Velour. Линейка велюровых костюмов вдохновлена модой 90-х и 00-х.

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Так, съемку светские львицы устроили на улицах Лос-Анджелеса. Фотограф делал кадры подобно фотографиям папарацци, преследуя звезд в магазине и на парковке. Фото получились очень живыми, а легендарный творческий дуэт не остался незамеченным.

Лучшие подруги на всю жизнь. Я и Пэрис Хилтон в нашем Skims Velour. Вы, друзья, даже не представляете, что спортивные костюмы были нашей повседневной одеждой,

– прокомментировала съемку Ким Кардашян.

Перис Хилтон прогуливалась по улицам города в мягком велюровом костюме коричневого цвета, белых кроссовках и с брендовой серебристой сумкой от Louis Vuitton. Образ она довершила солнцезащитными очками.

В то время Ким Кардашян дефилировала в костюме нежно-розового цвета, который состоял из топа без бретелей и широких штанов. Серые кроссовки, сумка от Louis Vuitton золотистого цвета и очки роскошно сочетались с образом.

Меньше чем за сутки их выход собрал 2,5 миллиона лайков. Skims Velour появится в продаже лишь 21 октября, однако благодаря такому звездному кампейну обречена на фантастический успех.