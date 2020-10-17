Світська левиця Кім Кардашян запустила нову колекцію Velour власного бренду Skims. Для кампейну вона запросила зіркову подругу Періс Гілтон, якій завдячує своїй успішній кар'єрі. Вони вийшли у світ в однакових велюрових костюмах.

На особистій сторінці в інстаграмі Кім Кардашян опублікувала фото з Періс Гілтон, які підірвали мережу. Разом зі спадкоємицею найбільшої у світі мережі готелів Hilton зірка знялась для реклами колекції Skims Velour. Лінійка велюрових костюмів натхненна модою 90-х і 00-х.

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Так, зйомку світські левиці влаштували на вулицях Лос-Анджелеса. Фотограф робив кадри подібно до світлин папараці, переслідуючи зірок в магазині та на парковці. Фото вийшли дуже живими, а легендарний творчий дует не залишився непоміченим.

Найкращі подруги на все життя. Я та Періс Гілтон у нашому Skims Velour. Ви, друзі, навіть не уявляєте, що спортивні костюми були нашим повсякденним одягом,

– прокоментувала зйомку Кім Кардашян.

Періс Гілтон прогулювалась вулицями міста у м'якому велюровому костюмі коричневого кольору, білих кросівках і з брендовою сріблястою сумкою від Louis Vuitton. Образ вона довершила сонцезахисними окулярами.

У той час Кім Кардашян дефілювала у костюмі ніжно-рожевого кольору, який складався з топа без бретелей і широких штанів. Сірі кросівки, сумка від Louis Vuitton золотистого кольору та окуляри розкішно поєднувались з образом.

Менше ніж за добу їхній вихід зібрав 2,5 мільйони лайків. Skims Velour з'явиться у продажі лише 21 жовтня, однак завдяки такому зірковому кампейну приречена на фантастичний успіх.