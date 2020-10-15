Один з найавторитетніших американських журналів Forbes опублікував список найбагатших підприємниць. Серед них є впливові жінки шоу-бізнесу: Ріанна, Бейонсе та Мадонна.

Днями авторитетний американський діловий журнал Forbes опублікував список ста найбагатших жінок-підприємниць у Сполучених Штатах.

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Перше місце (вже третій рік поспіль) зайняла Діана Хендрікс, співзасновниця компанії ABC Supply. Вона виробляє і продає покрівельні матеріали. Видання оцінило стан жінки в 8 мільярдів доларів.

На 33-місці виявилась Ріанна. Заробіток американської співачки за рік склав 600 мільйонів доларів. Все завдяки продажу косметики та білизни власних брендів. Крім того, благодійний фонд, який заснувала поп-виконавиця, зібрав 22,5 мільйона доларів на боротьбу з коронавірусом.

Популярна поп-співачка Мадонна зайняла 40 місце, заробивши за рік 550 мільйонів доларів. Варто зазначити, що також серед співачок у список потрапили Селін Діон на 51-ій сходинці та заробітком у 455 мільйонів доларів, Бейонсе на 55-ому місці, 420 мільйонів доларів і Барбара Стрейзанд на 56-ому місці та з 400 мільйонами доларів.

Також на 23-ій сходинці в рейтингу розташувалась Кім Кардашян з заробітком за рік 780 мільйонів доларів, а на 29-ому місці Кайлі Дженнер із 700 мільйонами доларів. До слова, Кайлі стала наймолодшою мільйонеркою в рейтингу.