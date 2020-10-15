Один из самых авторитетных американских журналов Forbes опубликовал список самых богатых предпринимательниц. Среди них есть влиятельные женщины шоу-бизнеса: Рианна, Бейонсе и Мадонна.

На днях авторитетный американский деловой журнал Forbes опубликовал список ста богатейших женщин-предпринимательниц в Соединенных Штатах.

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Первое место (уже третий год подряд) заняла Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply. Она производит и продает кровельные материалы. Издание оценило состояние женщины в 8 миллиардов долларов.

На 33-месте оказалась Рианна. Заработок американской певицы за год составил 600 миллионов долларов. Все благодаря продаже косметики и белья собственных брендов. Кроме того, благотворительный фонд, который основала поп-исполнительница, собрал 22,5 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.

Популярная поп-певица Мадонна заняла 40 место, заработав за год 550 миллионов долларов. Стоит отметить, что также среди певиц в список попали Селин Дион на 51-й строчке и заработком в 455 миллионов долларов, Бейонсе на 55-м месте, 420 миллионов долларов и Барбара Стрейзанд на 56-м месте с 400 миллионами долларов.

Также на 23-й строчке в рейтинге расположилась Ким Кардашян с заработком за год 780 миллионов долларов, а на 29-м месте Кайли Дженнер с 700 миллионами долларов. К слову, Кайли стала самой молодой миллионершей в рейтинге.