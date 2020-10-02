Традиционно престижное издание Forbes называет звезд, которые за год заработали больше всего. 2 октября появился рейтинг самых высокооплачиваемых актрис, которые даже несмотря на пандемию коронавируса получили миллионы долларов.

В этом году киноиндустрия, как и множество других отраслей, понесла немалые убытки, ведь карантин приостановил множество съемочных процессов. Однако отсутствие съемок не слишком сказалось на доходах актрис, которые получали прибыль от телевидения и сервисов потокового вещания. Forbes объявил, кто из голливудских актрис обогатился больше всего.

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Первое место в рейтигну самых высокооплачиваемых звезд заняла 48-летняя актриса и модель София Вергара, которая заняла судейское кресло шоу "Америка имеет талант". За 2020 год она заработала 43 миллиона долларов. Заметим, звезда имеет прибыльные сделки с сетью магазинов Walmart и маркой мебели Rooms To Go.