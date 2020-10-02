Самые высокооплачиваемые актрисы года: рейтинг Forbes
Традиционно престижное издание Forbes называет звезд, которые за год заработали больше всего. 2 октября появился рейтинг самых высокооплачиваемых актрис, которые даже несмотря на пандемию коронавируса получили миллионы долларов.
В этом году киноиндустрия, как и множество других отраслей, понесла немалые убытки, ведь карантин приостановил множество съемочных процессов. Однако отсутствие съемок не слишком сказалось на доходах актрис, которые получали прибыль от телевидения и сервисов потокового вещания. Forbes объявил, кто из голливудских актрис обогатился больше всего.
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Первое место в рейтигну самых высокооплачиваемых звезд заняла 48-летняя актриса и модель София Вергара, которая заняла судейское кресло шоу "Америка имеет талант". За 2020 год она заработала 43 миллиона долларов. Заметим, звезда имеет прибыльные сделки с сетью магазинов Walmart и маркой мебели Rooms To Go.
Следующей богачкой Forbes назвало голливудскую актрису и многодетную маму Анджелину Джоли. Ее состояние за этот год составило 35,5 миллиона долларов. Самый большой гонорар она получила от главной роли в фильме Marvel "Вечные", который появится на экранах в феврале 2021 года. Бюджет составляет 200 миллионов долларов.
Третью строчку заняла 35-летняя израильская актриса Галь Гадот. Она заработала 31,5 миллиона долларов. Больше всего ей заплатили за съемки в супергеройском фильме "Чудо-Женщина 1984" и ленте "Красное уведомление". За роль в последней картине Галь Гадот получила 20 миллионов долларов.
Далее идут американская актриса и комедиантка Мелисса Маккарти с доходом 25 миллионов долларов и 71-летняя звезда кино, театра и телевидения Мерил Стрип с доходом в 24 миллиона долларов.
Всего актрисы из списка Forbes, по оценке издания, заработали 254 миллиона долларов. Это на 20 процентов меньше, чем в 2019 году и почти вдвое меньше, чем за 2020 год заработали десять самых высокооплачиваемых актеров, первым из которых идет Дуэйн Джонсон "Скала".