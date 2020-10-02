Найвисокооплачуваніші акторки року: рейтинг Forbes
Традиційно престижне видання Forbes називає зірок, які за рік заробили найбільше. 2 жовтня з'явився рейтинг найбільш високооплачуваних акторок, котрі навіть попри пандемію коронавірусу отримали мільйони доларів.
Цьогоріч кіноіндустрія, як і безліч інших галузей, мала чималі збитки, адже карантин призупинив безліч знімальних процесів. Однак відсутність зйомок не надто позначилась на доходах акторок, які отримували прибутки від телебачення та сервісів потокового мовлення. Forbes оголосив, хто з голлівудських актрис збагатився найбільше.
До теми Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів року
Перше місце в рейтингу найвисокооплачуваніших зірок посіла 48-річна акторка і модель Софія Вергара, яка зайняла суддівське крісло шоу "Америка має талант". За 2020 рік вона заробила 43 мільйони доларів. Зауважимо, зірка має прибуткові угоди з мережею магазинів Walmart та маркою меблів Rooms To Go.
Наступною багачкою Forbes назвало голлівудську акторку і багатодітну маму Анджеліну Джолі. Її статки за цей рік склали 35,5 мільйонів доларів. Найбільший гонорар вона отримала від головної ролі у фільмі від Marvel "Вічні", який з'явиться на екранах у лютому 2021 року. Бюджет становить 200 мільйонів доларів.
Третю сходинку посіла 35-річна ізраїльська акторка Ґал Ґадот. Вона заробила 31,5 мільйон доларів. Найбільше їй заплатили за зйомки в супергеройському фільмі "Диво-жінка 1984" та стрічці "Червоне сповіщення". За роль в останній картині Ґал Ґадот отримала 20 мільйонів доларів.
Далі йдуть американська актриса і комедіантка Мелісса Маккарті з доходом 25 мільйонів доларів та 71-річна зірка кіно, театру і телебачення Меріл Стріп з прибутком 24 мільйони доларів.
Загалом актриси зі списку Forbes, за оцінкою видання, заробили 254 мільйони доларів. Це на 20 відсотків менше, ніж 2019 року і майже вдвічі менше, ніж за 2020 рік заробили десять найбільш високооплачуваних акторів, першим з яких йде Двейн Джонсон "Скеля".