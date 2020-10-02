Традиційно престижне видання Forbes називає зірок, які за рік заробили найбільше. 2 жовтня з'явився рейтинг найбільш високооплачуваних акторок, котрі навіть попри пандемію коронавірусу отримали мільйони доларів.

Цьогоріч кіноіндустрія, як і безліч інших галузей, мала чималі збитки, адже карантин призупинив безліч знімальних процесів. Однак відсутність зйомок не надто позначилась на доходах акторок, які отримували прибутки від телебачення та сервісів потокового мовлення. Forbes оголосив, хто з голлівудських актрис збагатився найбільше.

До теми Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів року

Перше місце в рейтингу найвисокооплачуваніших зірок посіла 48-річна акторка і модель Софія Вергара, яка зайняла суддівське крісло шоу "Америка має талант". За 2020 рік вона заробила 43 мільйони доларів. Зауважимо, зірка має прибуткові угоди з мережею магазинів Walmart та маркою меблів Rooms To Go.