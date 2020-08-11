Імените видання Forbes підбиває перші підсумки 2020 року і 11 серпня оприлюднило рейтинг зірок-багатіїв, які отримали найбільше коштів за зйомки у фільмах. Перше місце зайняв знаменитий актор та реслер Двейн Джонсон.

Пандемія коронавірусу завдала чималих збитків кіноіндустрії, зокрема, потерпіли і кіноактори. Втім, деяким акторам вдалось "втриматись на плаву" та навіть поповнити свої "скриньки". Згідно з новим рейтингом Forbes, 48-річний реслер та зірка пригодницьких фільмів Двейн Джонсон "Скеля" став найбільш високооплачуваним актором року. За останній рік його статки збільшились на 87,5 мільйонів доларів. Велику частку його доходів склав дохід від фільму Red Notice – 23,5 мільйонів доларів. Зокрема, останнього року він знявся у таких стрічках, як "Джуманджі: Наступний рівень", "Форсаж: Гоббс та Шоу" та "Круїз по джунглях". Минулоріч Двейн Джонсон також посів перше місце в рейтингу Forbes. До слова, нещодавно він став найбагатшою зіркою в інстаграмі.

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Друге місце у рейтингу багатіїв-акторів зайняв канадський актор Раян Рейнольдс – його дохід збільшився на 71,5 мільйонів доларів. Впродовж останнього року він знявся у фільмах "6 футів під землею" та "Персонаж", а також у фільмі Red Notice з Двейном Джонсоном, які принесли йому чималі статки.

Третє місце зайняв американський актор Марк Волберг, який отримав за рік 58 мільйонів доларів. Комедія за участю Волберга "Секрети Спенсера" стала третьою за популярністю оригінальним фільмом Netflix після її прем'єри в березні. Він також заробив мільйони на виробництві документальних серіалів McMillions і Wahl Street.

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Пропонуємо переглянути список 10 найбільш високооплачуваних зірок 2020 року:

Двейн Джонсон – 87,5 мільйонів доларів;

Раян Рейнольдс – 71,5 мільйонів доларів;

Марк Волберг – 58 мільйонів доларів;

Бен Аффлек – 55 мільйонів доларів;

Він Дізель – 54 мільйони доларів;

Акшай Кумар – 48,5 мільйонів доларів;

Лін-Мануель Міранда – 45,5 мільйонів доларів;

Вілл Сміт – 44,5 мільйонів доларів;

Адам Сендлер – 41 мільйон доларів;