Влітку кіномани все частіше надавали перевагу якісним серіалам, тому їхня популярність зросла в кілька разів. Престижний журнал Forbes проаналізував дані за переглядами на Netflix та назвав 10 серіалів та шоу, які мали шалений успіх серед кіноманів.

Дані представники Forbes оприлюднили на своєму сайті. Тож які серіали отримали найкращі відгуки та перегляди від людей – дізнавайтесь у добірці.

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"Нерозгадані таємниці"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Кількість серій – 10

Це продовження захопливого документального шоу, яке транслювали з 1987 до 2010 року. У телепроєкті люди розповідають про моторошні та загадкові вбивства. Водночас журналісти та правоохоронці-консультанти намагаються пояснити, що ж сталось із жертвами, та знайти винних.

Дивіться трейлер до серіалу "Нерозгадані таємниці": відео

"Підлога – лава"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 5,2

Кількість серій – 10

Всі, мабуть, в дитинстві грали цю гру. За умовами реаліті-шоу, учасники повинні діяти в команді та пройти нелегкий шлях випробувань, не доторкаючись до підлоги. Телепроєкт отримав різні відгуки, однак глядачі масово переглядають його та регочуть з кожного епізоду.

Дивіться трейлер до шоу "Підлога – лава": відео

"Проклята"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 5,8

Кількість серій – 10

Міфічний серіал "Проклята" підкорив усіх кіноманів. У цьому проєкті глядачі побачать нову інтерпретацію міфів про короля Артура. За сюжетом, дівчина Німуе після смерті матері знайомиться з найманцем, якого звуть Артур. Хлопець шукає чарівника Мерліна, щоб передати йому старовинний меч та здійснити свою місію. Допоможе йому в цьому Німуе, яка теж має надприродні сили та змушена буде вступити у видовищну боротьбу з королем Утером та його військом.

Дивіться трейлер до серіалу "Проклята": відео

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"Останній танець"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 9,2

Кількість серій – 10

Документальний мінісеріал розкаже глядачам про кар'єру Майкла Джордана у складі "Чикаго Буллз". Автори стрічки вмістили унікальні кадри з баскетболістом, зняті у 1997 – 1998 роках.

Дивіться трейлер до серіалу "Останній танець": відео

"Ближче до землі із Заком Ефроном

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 8,2

Кількість серій – 8

За сюжетом шоу, актор Зак Ефрон подорожує світом та шукає розв'язання глобальних проблем. Він досліджує тему здорового харчування і браку продуктів, а також питання енергетики.

Дивіться тизер до шоу "Ближче до землі із Заком Ефроном": відео

"Таємний орден"

Рік виходу – 2019 – 2020

Рейтинг IMDb – 6,8

Кількість серій – 20

Один із найуспішніших серіалів на Netflix – "Таємний орден". За сюжетом, Джек Мортон стає студентом коледжу. І вже у перший рік навчання він дізнається про існування таємної організації, що впливає на війни перевертнів і темних магів.

Дивіться трейлер до серіалу "Таємний орден": відео

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"Монахиня-воїн"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,9

Кількість серій – 10

Ейва – підліток, яка не може знайти спільну мову з однолітками. Через брак спілкування дівчина замислюється про самогубство. Одного дня вона оживає в морзі і дізнається, що померла за дуже загадкових обставин. Тепер у Ейви є суперсила, яка робить її мішенню для ворогів. Щоб вижити, головна героїня долучається до групи воїнів, які борються з демонами.

Дивіться трейлер до серіалу "Монахиня-воїн": відео

Однак не тільки новинки 2020 року підкорили кіноманів. До Топ-10 найкращих серіалів і шоу Netflix увійшли і знамениті проєкти: