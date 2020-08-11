Летом киноманы все чаще предпочитали качественные сериалы, поэтому их популярность выросла в несколько раз. Престижный журнал Forbes проанализировал данные по просмотрам на Netflix и назвал 10 сериалов и шоу, которые имели большой успех среди киноманов.

Данные представители Forbes обнародовали на своем сайте. Так какие сериалы получили лучшие отзывы и просмотры от людей – узнавайте в подборке.

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"Неразгаданные тайны"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Количество серий – 10

Это продолжение увлекательного документального шоу, которое транслировали с 1987 до 2010 года. В телепроекте люди рассказывают о жутких и загадочных убийствах. В то же время журналисты и правоохранители-консультанты пытаются объяснить, что же случилось с жертвами, и найти виновных.

Смотрите трейлер к сериалу "Неразгаданные тайны": видео

"Пол – это лава"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 5,2

Количество серий – 10

Все, видимо, в детстве играли эту игру. По условиям реалити-шоу, участники должны действовать в команде и пройти нелегкий путь испытаний, не дотрагиваясь к полу. Телепроект получил разные отзывы, однако зрители массово смотрят его и хохочут над каждым эпизодом.

Смотрите трейлер к шоу "Пол – это лава": видео

"Проклятая"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 5,8

Количество серий – 10

Мифический сериал "Проклятая" покорил всех киноманов. В этом проекте зрители увидят новую интерпретацию мифов о короле Артуре. По сюжету, девушка Нимуэ после смерти матери знакомится с наемником, которого зовут Артур. Парень ищет волшебника Мерлина, чтобы передать ему старинный меч и осуществить свою миссию. Поможет ему в этом Нимуэ, которая тоже имеет сверхъестественные силы и вынуждена будет вступить в зрелищную борьбу с королем Утером и его войском.

Смотрите трейлер к сериалу "Проклятая": видео

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"Последний танец"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 9,2

Количество серий – 10

Документальный мини-сериал расскажет зрителям о карьере Майкла Джордана в составе "Чикаго Буллз". Авторы ленты вместили уникальные кадры с баскетболистом, снятые в 1997 – 1998 годах.

Смотрите трейлер к сериалу "Последний танец": видео

"Ближе к земле с Заком Эфроном"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 8,2

Количество серий – 8

По сюжету шоу, актер Зак Эфрон путешествует по миру и ищет решения глобальных проблем. Он исследует тему здорового питания и нехватки продуктов, а также вопросы энергетики.

Смотрите тизер к шоу "Ближе к земле с Заком Эфроном": видео

"Тайный орден"

Год выхода – 2019-2020

Рейтинг IMDb – 6,8

Количество серий – 20

Один из самых успешных сериалов на Netflix – "Тайный орден". По сюжету, Джек Мортон становится студентом колледжа. И уже в первый год обучения он узнает о существовании тайной организации, которая влияет на войны оборотней и темных магов.

Смотрите трейлер к сериалу "Тайный орден": видео

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"Монахиня-воин"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,9

Количество серий – 10

Эйва – подросток, который не может найти общий язык со сверстниками. За неимением общения девушка задумывается о самоубийстве. Однажды она оживает в морге и узнает, что умерла при очень загадочных обстоятельствах. Теперь у Эйвы есть суперсила, которая делает ее мишенью для врагов. Чтобы выжить, главная героиня присоединяется к группе воинов, сражающихся с демонами.

Смотрите трейлер к сериалу "Монахиня-воин": видео

Однако не только новинки 2020 года покорили киноманов. В Топ-10 лучших сериалов и шоу Netflix вошли и знаменитые проекты: