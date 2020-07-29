Принято считать, что лучшие сериалы и фильмы создаются в Голливуде. Все потому, что режиссеры там привлекают немало спецэффектов и делают кадры безупречными. Однако и европейские кинематографисты за последние годы сумели удивить любителей качественных лент.

О тинейджерах, любви, расследовании убийств и запутанных преступлениях: европейские режиссеры дали немалый выбор зрителям. 24 канал убежден, что в подборке самых популярных сериалов наши читатели точно найдут уже просмотренные новинки кино, а также те ленты, которые непременно им понравятся.

Не пропустите Самые интересные сериалы июля, которые стоит посмотреть

"Нормальные люди"

Оригинальное название – Normal People

Дата выхода – 26 апреля 2020 года

Рейтинг IMDb – 8,6

Количество серий – 12

Страна: Ирландия

Драматический сериал "Нормальные люди" заставит каждого вспомнить о своей первой любви. Лента рассказывает о двух школьниках – богачке Марианн, которая является более замкнутой в школе, и спортсмене Коннеле, который имеет большую популярность среди сверстников. Их судьбы переплетаются, когда парень целует красотку. Любовь школьников с новой силой вспыхивает в студенческие годы, а Марианн и Коннел проходят через много испытаний.

Невероятная и чувственная история уже успела покорить весь мир. Киноманы в ожидании 2 сезона "Нормальных людей", однако пока авторы не разглашают информации, будут ли новые эпизоды драмы. В то же время финал сериала закрыт, поэтому осадка от незаконченной истории зрители точно не получат.

Смотрите трейлер к сериалу "Нормальные люди": видео

"Элита"

Оригинальное название – Elite

Дата выхода – 5 октября 2018 года – до сих пор

Рейтинг IMDb – 7,6

Количество серий – 33

Страна: Испания

На первый взгляд, "Элита" – это типичный тинейджерский сериал. По сюжету, трое подростков из небогатых семей по случаю судьбы попадают в элитную школу. И именно там они найдут друзей, любимых, переживут первые жизненные драмы и почувствуют классовую несправедливость. Драма захватывает зрителей с первых эпизодов и сможет заинтересовать неожиданными поворотами сюжета.

В сети уже успели сравнить "Элиту" с голливудской "Сплетницей". Однако, уверены, что испанская версия истории про школьников является более непредсказуемой и откровенной, чем американский проект.

Смотрите трейлер к сериалу "Элита": видео

"Детка"

Оригинальное название – Baby

Дата выхода – 30 ноября 2018 года – до сих пор

Рейтинг IMDb – 6,8

Количество серий – 18

Страна: Италия

Еще один увлекательный сериал, который уже покорил зрителей историей о харизматичной и соблазнительной красавице Къяре. На этапе взросления девушка понимает, что хочет выделяться из серой массы, пробиться в мир прогрессивных людей, где запреты старших не действуют. С подругой она готова на все, чтобы добиться свободной и такой запретной любви. Однако у всего есть свои последствия, о чем девушки часто забывают.

Смотрите трейлер к сериалу "Ребонок": видео

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"Бумажный дом"

Оригинальное название – La casa de papel

Дата выхода – 2 мая 2017 года – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,4

Количество серий – 31

Страна: Испания

Невероятно интересный и напряженный сериал "Бумажный дом" уже стал хитом по просмотрам. В ленте рассказывается история ограбления. Группа преступников хочет похитить 2,4 миллиарда евро и выбирают для этого самый сложный объект – Королевский монетный двор.

Но просто похищать деньги не входит в план грабителей. За 11 дней они хотят напечатать банкноты, держа в заложниках 67 человек. И тут перед зрителями открывают настоящие интриги, романтические связи, опасные повороты событий и секреты, которые скрывает каждый.

Смотрите трейлер к сериалу "Бумажный дом": видео

"Убивая Еву"

Оригинальное название – Killing Eve

Дата выхода – 8 апреля 2018 года – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,3

Количество серий – 25

Страна: Великобритания

"Убивая Еву" – это незаурядный детективный триллер, который расскажет зрителям о безжалостной киллерке Вилланель, которая является социопаткой. Полицейская Ева Поластри выходит на след убийцы и становится агенткой, расследующей серию ее преступлений. И, знакомясь ближе со своей оппоненткой, Вилланель начинает свою опасную игру, в которую вовлекает и Еву. Кто выживет в этой смертоносной погоне одна за другой – зрители узнают в сериале.

Смотрите трейлер к сериалу "Убивая Еву": видео

"Гамильтон"

Оригинальное название – Hamilton

Дата выхода – 1 января 2020 года – до сих пор

Рейтинг IMDb – 6,8

Количество серий – 9

Страна: Швеция

Стокгольм охватывает паника из-за серии взрывов. Расследовать дело берется один из лучших спецагентов Карл Гамильтон. Он выходит на след преступников и понимае, что в опасном деле фигурируют российские, шведские и американские спецслужбы, поэтому игра выходит уже на другой уровень.

Карл Гамильтон стал своеобразным Джеймсом Бондом в Швеции, что понравилось зрителям.

Смотрите трейлер к сериалу "Гамильтон": видео

"К жизни"

Оригинальное название – Ad vitam

Дата выхода – 2 ноября 2018 года

Рейтинг IMDb – 6,4

Количество серий – 6

Страна: Франция

По сюжету, люди наконец изобрели способ, как обмануть старение и смерть. И, имея возможность жить вечно, во Франции действует секта самоубийц. Правоохранители на пляже находят тела нескольких парней, погибших от выстрела в висок. Поэтому следователям придется разобраться, почему молодые люди не хотят вечной жизни.

Смотрите трейлер к сериалу "К жизни": видео

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"Комната"

Оригинальное название – La sala

Дата выхода – 23 октября 2019 года

Рейтинг IMDb – 7,1

Количество серий – 8

Страна: Испания

Еще одна интересная детективная история, которая сможет держать зрителя в напряжении на протяжении всех серий. По сюжету, полицейский Яго Коста всегда был успешным в своем деле и мог иметь прекрасную карьеру. Однако все планы мужчины нарушает обвинение в убийстве и тюремный срок. Во время своего заключения Яго решает рассказать правду о том, что произошло, обращаясь к журналистке Саре. Она соглашается на интервью, хоть и имеет опасения, что ее впутывают в психологическую игру, которая является очень опасной.

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"Мистер Хутен и леди"

Оригинальное название – Hooten & the Lady

Дата выхода – 2016 – 2017 годы

Рейтинг IMDb – 7,3

Количество серий – 8

Страна: Великобритания

В центре событий – история об археологе Александре Линдо-Паркер. Она всегда мечтала о мире приключений и увлекательных путешествиях в поисках сокровищ. И девушка их получает: она уговаривает американца Улисса Хутена отправиться с ней на поиски Золотого города и погребенных с ним артефактами. И приключения этой авантюрной парочке обеспечены.

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"Корона"

Оригинальное название – The Crown

Дата выхода – 2016 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,7

Количество серий – 60

Страна: Великобритания

И завершить подборку европейских сериалов жуналисты LifeStyle 24 решили британо-американским сериалом "Корона", о котором говорит весь мир. Телепроект уже покорил особой историей о жизни королевы Елизаветы II и ее родственников. Интриги и скандалы, любовь и разочарование, проблемы, которые могут угрожать монархии – что королевская семья держит за закрытыми дверями дворца?

Смотрите трейлер к сериалу "Корона": видео