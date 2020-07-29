Новые европейские сериалы, которые не уступают по качеству Голливуду
Принято считать, что лучшие сериалы и фильмы создаются в Голливуде. Все потому, что режиссеры там привлекают немало спецэффектов и делают кадры безупречными. Однако и европейские кинематографисты за последние годы сумели удивить любителей качественных лент.
О тинейджерах, любви, расследовании убийств и запутанных преступлениях: европейские режиссеры дали немалый выбор зрителям. 24 канал убежден, что в подборке самых популярных сериалов наши читатели точно найдут уже просмотренные новинки кино, а также те ленты, которые непременно им понравятся.
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"Нормальные люди"
Оригинальное название – Normal People
Дата выхода – 26 апреля 2020 года
Рейтинг IMDb – 8,6
Количество серий – 12
Страна: Ирландия
Драматический сериал "Нормальные люди" заставит каждого вспомнить о своей первой любви. Лента рассказывает о двух школьниках – богачке Марианн, которая является более замкнутой в школе, и спортсмене Коннеле, который имеет большую популярность среди сверстников. Их судьбы переплетаются, когда парень целует красотку. Любовь школьников с новой силой вспыхивает в студенческие годы, а Марианн и Коннел проходят через много испытаний.
Невероятная и чувственная история уже успела покорить весь мир. Киноманы в ожидании 2 сезона "Нормальных людей", однако пока авторы не разглашают информации, будут ли новые эпизоды драмы. В то же время финал сериала закрыт, поэтому осадка от незаконченной истории зрители точно не получат.
Смотрите трейлер к сериалу "Нормальные люди": видео
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"Элита"
Оригинальное название – Elite
Дата выхода – 5 октября 2018 года – до сих пор
Рейтинг IMDb – 7,6
Количество серий – 33
Страна: Испания
На первый взгляд, "Элита" – это типичный тинейджерский сериал. По сюжету, трое подростков из небогатых семей по случаю судьбы попадают в элитную школу. И именно там они найдут друзей, любимых, переживут первые жизненные драмы и почувствуют классовую несправедливость. Драма захватывает зрителей с первых эпизодов и сможет заинтересовать неожиданными поворотами сюжета.
В сети уже успели сравнить "Элиту" с голливудской "Сплетницей". Однако, уверены, что испанская версия истории про школьников является более непредсказуемой и откровенной, чем американский проект.
Смотрите трейлер к сериалу "Элита": видео
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"Детка"
Оригинальное название – Baby
Дата выхода – 30 ноября 2018 года – до сих пор
Рейтинг IMDb – 6,8
Количество серий – 18
Страна: Италия
Еще один увлекательный сериал, который уже покорил зрителей историей о харизматичной и соблазнительной красавице Къяре. На этапе взросления девушка понимает, что хочет выделяться из серой массы, пробиться в мир прогрессивных людей, где запреты старших не действуют. С подругой она готова на все, чтобы добиться свободной и такой запретной любви. Однако у всего есть свои последствия, о чем девушки часто забывают.
Смотрите трейлер к сериалу "Ребонок": видео
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"Бумажный дом"
Оригинальное название – La casa de papel
Дата выхода – 2 мая 2017 года – до сих пор
Рейтинг IMDb – 8,4
Количество серий – 31
Страна: Испания
Невероятно интересный и напряженный сериал "Бумажный дом" уже стал хитом по просмотрам. В ленте рассказывается история ограбления. Группа преступников хочет похитить 2,4 миллиарда евро и выбирают для этого самый сложный объект – Королевский монетный двор.
Но просто похищать деньги не входит в план грабителей. За 11 дней они хотят напечатать банкноты, держа в заложниках 67 человек. И тут перед зрителями открывают настоящие интриги, романтические связи, опасные повороты событий и секреты, которые скрывает каждый.
Смотрите трейлер к сериалу "Бумажный дом": видео
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"Убивая Еву"
Оригинальное название – Killing Eve
Дата выхода – 8 апреля 2018 года – до сих пор
Рейтинг IMDb – 8,3
Количество серий – 25
Страна: Великобритания
"Убивая Еву" – это незаурядный детективный триллер, который расскажет зрителям о безжалостной киллерке Вилланель, которая является социопаткой. Полицейская Ева Поластри выходит на след убийцы и становится агенткой, расследующей серию ее преступлений. И, знакомясь ближе со своей оппоненткой, Вилланель начинает свою опасную игру, в которую вовлекает и Еву. Кто выживет в этой смертоносной погоне одна за другой – зрители узнают в сериале.
Смотрите трейлер к сериалу "Убивая Еву": видео
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"Гамильтон"
Оригинальное название – Hamilton
Дата выхода – 1 января 2020 года – до сих пор
Рейтинг IMDb – 6,8
Количество серий – 9
Страна: Швеция
Стокгольм охватывает паника из-за серии взрывов. Расследовать дело берется один из лучших спецагентов Карл Гамильтон. Он выходит на след преступников и понимае, что в опасном деле фигурируют российские, шведские и американские спецслужбы, поэтому игра выходит уже на другой уровень.
Карл Гамильтон стал своеобразным Джеймсом Бондом в Швеции, что понравилось зрителям.
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"К жизни"
Оригинальное название – Ad vitam
Дата выхода – 2 ноября 2018 года
Рейтинг IMDb – 6,4
Количество серий – 6
Страна: Франция
По сюжету, люди наконец изобрели способ, как обмануть старение и смерть. И, имея возможность жить вечно, во Франции действует секта самоубийц. Правоохранители на пляже находят тела нескольких парней, погибших от выстрела в висок. Поэтому следователям придется разобраться, почему молодые люди не хотят вечной жизни.
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"Комната"
Оригинальное название – La sala
Дата выхода – 23 октября 2019 года
Рейтинг IMDb – 7,1
Количество серий – 8
Страна: Испания
Еще одна интересная детективная история, которая сможет держать зрителя в напряжении на протяжении всех серий. По сюжету, полицейский Яго Коста всегда был успешным в своем деле и мог иметь прекрасную карьеру. Однако все планы мужчины нарушает обвинение в убийстве и тюремный срок. Во время своего заключения Яго решает рассказать правду о том, что произошло, обращаясь к журналистке Саре. Она соглашается на интервью, хоть и имеет опасения, что ее впутывают в психологическую игру, которая является очень опасной.
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"Мистер Хутен и леди"
Оригинальное название – Hooten & the Lady
Дата выхода – 2016 – 2017 годы
Рейтинг IMDb – 7,3
Количество серий – 8
Страна: Великобритания
В центре событий – история об археологе Александре Линдо-Паркер. Она всегда мечтала о мире приключений и увлекательных путешествиях в поисках сокровищ. И девушка их получает: она уговаривает американца Улисса Хутена отправиться с ней на поиски Золотого города и погребенных с ним артефактами. И приключения этой авантюрной парочке обеспечены.
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"Корона"
Оригинальное название – The Crown
Дата выхода – 2016 – до сих пор
Рейтинг IMDb – 8,7
Количество серий – 60
Страна: Великобритания
И завершить подборку европейских сериалов жуналисты LifeStyle 24 решили британо-американским сериалом "Корона", о котором говорит весь мир. Телепроект уже покорил особой историей о жизни королевы Елизаветы II и ее родственников. Интриги и скандалы, любовь и разочарование, проблемы, которые могут угрожать монархии – что королевская семья держит за закрытыми дверями дворца?
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