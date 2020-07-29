Заведено вважати, що найкращі серіали та фільми створюються в Голлівуді. Все тому, що режисери там залучають чимало спецефектів та роблять кадри бездоганними. Однак і європейські кіномитці за останні роки зуміли здивувати любителів якісних стрічок.

Про тінейджерів, кохання, розслідування вбивств та заплутані злочини: європейські режисери дали чималий вибір глядачам. 24 канал переконаний, що у добірці найпопулярніших серіалів наші читачі точно знайдуть вже переглянуті новинки кіно, а також ті стрічки, які неодмінно їм сподобаються.

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"Нормальні люди"

Оригінальна назва – Normal People

Дата виходу – 26 квітня 2020 року

Рейтинг IMDb – 8,6

Кількість серій – 12

Країна: Ірландія

Драматичний серіал "Нормальні люди" змусить кожного згадати про своє перше кохання. Стрічка розповідає про двох школярів – багатійку Маріанн, яка є досить відлюдькуватою у школі, та спортсмена Коннела, який має велику популярність серед однолітків. Їхні долі переплітаються, коли хлопець цілує красуню. Кохання школярів з новою силою спалахує у студентські роки, а Маріанн та Коннел проходять через багато випробувань.

Неймовірна і чуттєва історія вже встигла підкорити весь світ. Кіномани в очікуванні 2 сезону "Нормальних людей", однак поки автори не розголошують інформації, чи будуть нові епізоди драми. Водночас фінал серіалу закритий, тому осаду від незавершеної історії глядачі точно не отримають.

Дивіться трейлер до серіалу "Нормальні люди": відео

"Еліта"

Оригінальна назва – Elite

Дата виходу – 5 жовтня 2018 року – досі

Рейтинг IMDb – 7,6

Кількість серій – 33

Країна: Іспанія

На перший погляд, "Еліта" – це типовий тінейджерський серіал. За сюжетом, троє підлітків з небагатих родин за випадком долі потрапляють в елітну школу. І саме там вони знайдуть друзів, коханих, переживуть перші життєві драми та відчують класову несправедливість. Драма захоплює глядачів з перших епізодів та зможе зацікавити несподіваними поворотами сюжету.

У мережі вже встигли порівняти "Еліту" з голлівудською "Пліткаркою". Однак, впевнені, що іспанська версія історії про школярів є більш непередбачуваною і відвертою, аніж американський проєкт.

Дивіться трейлер до серіалу "Еліта": відео

"Дитинка"

Оригінальна назва – Baby

Дата виходу – 30 листопада 2018 року – досі

Рейтинг IMDb – 6,8

Кількість серій – 18

Країна: Італія

Ще один захопливий серіал, який вже підкорив глядачів історією про харизматичну і спокусливу красуню К'яру. На етапі дорослішання дівчина розуміє, що хоче виділятись з сірої маси, пробитись у світ прогресивних людей, де заборони старших не діють. З подругою вона готова на все, аби добитись вільної і такої забороненої любові. Однак у всього є свої наслідки, про що дівчата часто забувають.

Дивіться трейлер до серіалу "Дитинка": відео

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"Паперовий будинок"

Оригінальна назва – La casa de papel

Дата виходу – 2 травня 2017 року – досі

Рейтинг IMDb – 8,4

Кількість серій – 31

Країна: Іспанія

Неймовірно цікавий та напружений серіал "Паперовий будинок" вже став хітом за переглядами. У стрічці розповідається історія пограбування. Група злочинців хоче викрасти 2,4 мільярда євро і обирають для цього найскладніший об'єкт – Королівський монетний двір.

Та просто викрадати гроші не входить у план грабіжників. За 11 днів вони хочуть надрукувати банкноти, тримаючи у заручниках 67 осіб. І тут перед глядачами відкривають справжні інтриги, романтичні зв'язки, небезпечні повороти подій та секрети, які приховує кожен.

Дивіться трейлер до серіалу "Паперовий будинок": відео

"Вбиваючи Єву"

Оригінальна назва – Killing Eve

Дата виходу – 8 квітня 2018 року – досі

Рейтинг IMDb – 8,3

Кількість серій – 25

Країна: Велика Британія

"Вбиваючи Єву" – це непересічний детективний трилер, який розкаже глядачам про безжальну кілерку Вілланель, яка є соціопаткою. Поліцейська Єва Поластрі виходить на слід вбивці та стає агенткою, що розслідує серію її злочинів. І, знайомлячись ближче зі своєю опоненткою, Вілланель починає свою небезпечну гру, в яку залучає і Єву. Хто виживе у цій смертоносній гонитві одна за одною – глядачі дізнаються у серіалі.

Дивіться трейлер до серіалу "Вбиваючи Єву": відео

"Гамільтон"

Оригінальна назва – Hamilton

Дата виходу – 1 січня 2020 року – досі

Рейтинг IMDb – 6,8

Кількість серій – 9

Країна: Швеція

Стокгольм охоплює паніка через серію вибухів. Розслідувати справу береться один з найкращих спецагентів Карл Гамільтон. Він виходить на слід злочинців та розуміє. що у небезпечній справі фігурують російські, шведські та американські спецслужби, тому гра виходить вже на інший рівень.

Карл Гамільтон став своєрідним Джеймсом Бондом у Швеції, що сподобалось глядачам.

Дивіться трейлер до серіалу "Гамільтон": відео

"До життя"

Оригінальна назва – Ad vitam

Дата виходу – 2 листопада 2018 року

Рейтинг IMDb – 6,4

Кількість серій – 6

Країна: Франція

За сюжетом, люди нарешті винайшли спосіб, як обманути старіння і смерть. Та, маючи можливість жити вічно, у Франції діє секта самогубців. Правоохоронці на пляжі знаходять тіла кількох хлопців, які загинули від пострілу в скроню. Тому слідчим доведеться розібратись, чому молоді люди більше не хочуть вічного життя.

Дивіться трейлер до серіалу "До життя": відео

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"Кімната"

Оригінальна назва – La sala

Дата виходу – 23 жовтня 2019 року

Рейтинг IMDb – 7,1

Кількість серій – 8

Країна: Іспанія

Ще одна цікава детективна історія, яка зможе тримати глядача у напрузі упродовж всіх серій. За сюжетом, поліцейський Яго Коста завжди був успішним у своїй справі та міг мати чудову кар'єру. Однак всі плани чоловіка порушує звинувачення у вбивстві та тюремний термін. Під час свого ув'язнення Яго вирішує розповісти правду про те, що сталось, звертаючись до журналістки Сари. Вона погоджується на інтерв'ю, хоч і має побоювання, що її вплутують у психологічну гру, яка є дуже небезпечною.

Дивіться трейлер до серіалу "Кімната": відео

"Містер Хутен і леді"

Оригінальна назва – Hooten & the Lady

Дата виходу – 2016 – 2017 роки

Рейтинг IMDb – 7,3

Кількість серій – 8

Країна: Велика Британія

У центрі подій – історія про археолога Олександру Ліндо-Паркер. Вона завжди мріяла про світ пригод та захопливі мандри у пошуках скарбів. І дівчина їх отримує: вона вмовляє американця Улісса Хутена вирушити з нею на пошуки Золотого міста та похованих із ним артефактами. І пригоди цій авантюрній парочці забезпечені.

Дивіться трейлер до серіалу "Містер Хутен і леді": відео

"Корона"

Оригінальна назва – The Crown

Дата виходу – 2016 – досі

Рейтинг IMDb – 8,7

Кількість серій – 60

Країна: Велика Британія

І завершити добірку європейських серіалів жуналісти LifeStyle 24 виріщили британо-американським серіалом "Корона", про який говорить весь світ. Телепроєкт вже підкорив особливою історією про життя королеви Єлизавети ІІ та її родичів. Інтриги та скандали, кохання і розчарування, проблеми, які можуть загрожувати монархії – що королівська родина тримає за зачиненими дверима палацу?

Дивіться трейлер до серіалу "Корона": відео