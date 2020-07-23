Стриминговая компания Netflix презентовала новый рейтинг. На этот раз представители сервиса оценили уровень популярности их оригинальных сериалов, снятых за последние годы. И количество просмотров этих проектов действительно впечатляет!

Среди самых популярных сериалов Netflix оказались рейтинговые проекты, которые уже успели покорить киноманов. Поэтому, если вы ищете, что посмотреть на выходных, тогда подборка с популярными многосерийными лентами может пригодиться.

Не пропустите Самые интересные сериалы июля, которые стоит посмотреть

"Ведьмак"

Количество просмотров – 76 миллионов

Год выхода – 2019 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,2

Первенство в рейтинге Netflix получил фэнтезийный сериал "Ведьмак". По сюжету, Геральт из Ривии является своеобразным наемником, который путешествует по городам и помогает людям одолеть чудовищ. Однако и у этого ведьмака есть своя особая миссия, от которой он не может отказаться. Геральт должен найти принцессу Цириллу, на которую устроили охоту. А поможет главному герою чародейка, которая будет втянута в жестокое противостояние двух могущественных народов.

Смотрите трейлер к сериалу "Ведьмак": видео

"Бумажный дом"

Количество просмотров – 65 миллионов

Год выхода – 2017 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,4

Динамичный сериал сняли в жанре криминальной драмы, которая захватывает с первых эпизодов. В центре событий – группа авантюристов, которая устраивает ограбление Королевского монетного двора в Испании.

Смотрите трейлер к сериалу "Бумажный дом": видео

"Король тигров"

Количество просмотров – 64 миллиона

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,6

Сериал рассказывает о борьбе владельца зоопарка Джо с зоозащитницей Кэрол Баскин. Женщина хочет забрать хищников, в то время как смотритель убежден, что активистка просто работает на его конкурентов. Джо подозревает, что за маской защитницы животных Кэрол скрывает жестокость: ее муж пропал без вести, а оппонент заявляет, что именно она причастна к этому.

Смотрите трейлер к сериалу "Король тигров": видео

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"Ты"

Количество просмотров – 54 миллиона

Год выхода – 2018 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 7,8

Талантливый менеджер Джо Гольдберг встречает писательницу. Мужчина сразу же влюбляется и становится одержим своей пассией. За считанные дни он узнает все больше о девушке и устраняет любые препятствия на пути к их счастью. И Джо не остановится ни перед чем.

Смотрите трейлер к сериалу "Ты": видео

"Я никогда не..."

Количество просмотров – 40 миллионов

Год выхода – 2020 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,0

Главная героиня Дэви имеет индийские корни. Но кроме познания своей культуры она проходит этап взросления и первой любви. В стремлении найти ответы на свои вопросы Дэви, как и любые школьники, попадает в немало комических ситуаций.

Смотрите трейлер к сериалу "Я никогда не...": видео

"Космические войска"

Количество просмотров – 40 миллионов

Год выхода – 2020 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 6,8

Генерал американской армии Марк Нэйрд получил новое сверхважное задание. По сюжету сериала, он возглавит Космические силы и отправится в космос для освоения Луны.

Смотрите трейлер к сериалу "Космические войска": видео

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"Воспитывая Диона"

Количество просмотров – 32 миллиона

Год выхода – 2020 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 7,2

Николь Риз внезапно становится вдовой и должна научиться жить без мужа, оплачивая все счета и зарабатывая на жизнь. Однако это не главный вопрос, о котором волнуется женщина: у ее сына Диона сверхспособности. Мальчик умеет становиться невидимым, управлять электричеством, двигать предметы и разрушать их. Поэтому Николь должна сделать все, чтобы ее сын не превратился в могущественного монстра.

Смотрите трейлер к сериалу "Воспитывая Диона": видео

"Озарк"

Количество просмотров – 29 миллионов

Год выхода – 2017 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,4

Сериал рассказывает об успешном финансовом консультанте Марти, который зарабатывает столько, что уже не успевает тратит. И когда рутина его засасывает, он решает работать на мексиканский картель. В один момент герой осознает, что натворил, но назад пути уже нет.

Смотрите трейлер к сериалу "Озарк": видео

"Корона"

Количество просмотров – 21 миллион

Год выхода – 2016 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,7

Если вы хотите узнать о жизни в королевском дворце, тогда "Корона" – идеальный выбор. Сериал рассказывает о жизни Елизаветы II со времени ее коронации и различных перипетиях на ее пути. Здесь ярко показаны интриги, скандалы и переживания, которые держатся за закрытыми дверями дворца.

Смотрите трейлер к сериалу "Корона": видео