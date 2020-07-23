Стрімінгова компанія Netflix презентувала новий рейтинг. Цього разу представники сервісу оцінили рівень популярності їхніх оригінальних серіалів, знятих за останні роки. І кількість переглядів цих проєктів справді вражає!

Серед найпопулярніших серіалів Netflix опинились рейтингові проєкти, які вже встигли підкорити кіноманів. Тому, якщо ви шукаєте, що переглянути на вихідних, тоді добірка з популярними багатосерійними стрічками може стати у пригоді.

Не пропустіть Найцікавіші серіали липня, які варто переглянути

"Відьмак"

Кількість переглядів – 76 мільйонів

Рік виходу – 2019 – досі

Рейтинг IMDb – 8,2

Першість у рейтингу Netflix отримав фентезійний серіал "Відьмак". За сюжетом, Геральт із Рівії є своєрідним найманцем, який мандрує містами та допомагає людям подолати чудовиська. Однак і в цього відьмака є своя особлива місія, від якої він не може відмовитись. Геральт повинен знайти принцесу Ціррілу, за якою влаштували полювання. А допоможе головному герою чародійка, яка буде втягнута у жорстоке протистояння двох могутніх народів.

Дивіться трейлер до серіалу "Відьмак": відео

"Паперовий будинок"

Кількість переглядів – 65 мільйонів

Рік виходу – 2017 – досі

Рейтинг IMDb – 8,4

Динамічний серіал зняли у жанрі кримінальної драми, яка захоплює з перших епізодів. У центрі подій – група авантюристів, яка влаштовує пограбування Королівського монетного двору в Іспанії.

Дивіться трейлер до серіалу "Паперовий будинок": відео

"Король тигрів"

Кількість переглядів – 64 мільйони

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,6

Серіал розповідає про боротьбу власника зоопарку Джо із зоозахисницею Керол Баскін. Жінка хоче забрати хижаків, в той час як їхній доглядальник переконаний, що активістка просто працює на його конкурентів. Джо підозрює, що за маскою захисниці тварин Керол приховує жорстокість: її чоловік пропав безвісти, а опонент заявляє, що саме вона причетна до цього.

Дивіться трейлер до серіалу "Король тигрів": відео

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"Ти"

Кількість переглядів – 54 мільйони

Рік виходу – 2018 – досі

Рейтинг IMDb – 7,8

Талановитий менеджер Джо Гольдберг зустрічає письменницю. Чоловік одразу ж закохується та стає одержимий своєю пасією. За лічені дні він дізнається все більше про дівчину та усуває будь-які перешкоди на шляху до їхнього щастя. І Джо не зупиниться ні перед чим.

Дивіться трейлер до серіалу "Ти": відео

"Я ніколи не..."

Кількість переглядів – 40 мільйонів

Рік виходу – 2020 – досі

Рейтинг IMDb – 8,0

Головна героїня Деві має індійське коріння. Та, крім пізнання своєї культури, вона проходить етап дорослішання та першого кохання. У прагненні знайти відповіді на свої питання Деві, як і будь-які школярі, потрапляє у чимало комічних ситуацій.

Дивіться трейлер до серіалу "Я ніколи не...": відео

"Космічні війська"

Кількість переглядів – 40 мільйонів

Рік виходу – 2020 – досі

Рейтинг IMDb – 6,8

Генерал американської армії Марк Нейрд отримав нове надважливе завдання. За сюжетом серіалу, він очолить Космічні сили та вирушить у космос для освоєння Місяця.

Дивіться трейлер до серіалу "Космічні війська": відео

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"Виховуючи Діона"

Кількість переглядів – 32 мільйони

Рік виходу – 2020 – досі

Рейтинг IMDb – 7,2

Ніколь Різ раптово стає вдовою та повинна навчитись жити без чоловіка, оплачуючи всі рахунки та заробляючи на життя. Однак це не головне питання, про яке хвилюється жінка: її син Діон має надможливості. Хлопчик вміє ставати невидимим, випробовувати електрику, рухати предметами та руйнувати їх. Тому Ніколь повинна зробити все, аби її син не перетворився на могутнього монстра.

Дивіться трейлер до серіалу "Виховуючи Діона": відео

"Озарк"

Кількість переглядів – 29 мільйонів

Рік виходу – 2017 – досі

Рейтинг IMDb – 8,4

Серіал розповідає про успішного фінансового консультанта Марті, який заробляє стільки, що вже не встигає витрачає. І коли рутина його засмоктує, він вирішує працювати на мексиканський картель. В один момент герой усвідомлює, що накоїв, однак вороття вже немає.

Дивіться трейлер до серіалу "Озарк": відео

"Корона"

Кількість переглядів – 21 мільйон

Рік виходу – 2016 – досі

Рейтинг IMDb – 8,7

Якщо ви хочете дізнатись про життя в королівському палаці, тоді "Корона" – ідеальний вибір проєкту. Серіал розказує про Єлизавету ІІ з часу її коронації та різні перипетії, які були на її шляху. Тут яскраво показано інтриги, скандали та переживання, які тримаються за зачиненими дверима палацу.

Дивіться трейлер до серіалу "Корона": відео