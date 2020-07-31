На последний месяц лета в Голливуде приберегли интересные сериалы, которые непременно понравятся любителям кино. Комедийные, драматические или фэнтези ленты уже анонсировали в сети, а некоторым из них предсказывают большой успех.

На какие сериалы стоит обратить внимание? 24 канал подобрал 7 новинок августа, с которыми не придется скучать.

Не пропустите Новые европейские сериалы, которые не уступают по качеству Голливуду

"Беглец"

Дата премьеры – 3 августа 2020

Жанр – криминал, драма, триллер

Количество серий – 14

Майк Ферро был обычным семьянином, с любимой женой воспитывал детей. Однако всю жизнь главного героя кардинально меняется, когда он становится очевидцем взрыва в метро Лос-Анджелеса. Доказательства указывают, что именно он является террористом. Поэтому Майку Ферро ничего не остается, как найти настоящих виновников взрыва и очистить свое имя. Но это будет непросто, ведь за его поиски взялся лучший детектив.

Смотрите трейлер к сериалу "Беглец": видео

"Маленькие пташки"

Дата премьеры – 4 августа 2020

Жанр – драма, эротика

Количество серий – 6

В центре сюжета "Маленьких пташки" – история двух совершенно разных женщин, оказавшихся в международной зоне Танжер в 1955 году. Американка Люси Сэвидж стремится разобраться в собственной сексуальности и личной жизни. Ее жених соглашается на различные сексуальные эксперименты и сам не прочь разнообразить интимную жизнь с танжерским любовником. В то же время перед зрителями предстает проститутка Чериф, которая решает бороться за свою независимость. Судьбы двух героинь странным образом пересекутся.

Смотрите трейлер к сериалу "Маленькие пташки": видео 18+

"Звездный путь: Нижние палубы"

Дата премьеры – 7 августа 2020

Жанр – фантастика, комедия, анимация

Количество серий – 22

В мультсериале главные герои – неудачники, которые объединяются в команду и путешествуют на борту космического корабля. В космосе они выполняют бесполезные работу, от чего сначала не в восторге капитан Фриман. Однако другого выхода у него нет, поэтому с лейтенантом Шексом, командиром Рэнсом и доктором Тианой он с юмором приступает к каждому заданию. И курьезные происшествия этим героям гарантированы.

Смотрите трейлер к сериалу "Звездный путь: Нижние палубы": видео

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"Птица доброго Господа"

Дата премьеры – 9 августа 2020

Жанр – драма

Количество серий – 8

События разворачиваются в 1850 году, когда в США процветало рабство. Главный герой – мальчик Онион – с детства был рабом. Но когда его отца убивают, он встречает Джона Брауни, который может изменить не только жизнь этого ребенка.

Смотрите трейлер к сериалу "Птица доброго Господа": видео

"Тед Лассо"

Дата премьеры – 14 августа 2020

Жанр – комедия

Количество серий – 11

Тед Лассо – это обычный тренер американского футбола в колледже Канзаса. Перспектив в его карьере нет никаких, поэтому предложение о переезде в Великобританию становится для него неожиданностью. Казалось бы, все мечты его сбылись, но оказывается, что тренировать ему нужно команду классического футбола. В этом Тед ничего не понимает, поэтому должен все изучить за короткое время.

Смотрите трейлер к сериалу "Тед Лассо": видео

"Страна Лавкрафта"

Дата премьеры – 16 августа 2020

Жанр – фантастика, драма, триллер, ужасы

Количество серий – 10

В 22 года Аттикус Фриман уже является ветераном. Он выжил после Корейской войны и возвращается в США. Оказывается, что отец парня пропал без вести, поэтому с подругой Летицией и дядей Джорджем он отправляется на его поиски. Главным героям предстоит преодолеть немало километров и столкнуться с расистами и настоящими монстрами в стиле Говарда Лавкрафта.

Смотрите трейлер к сериалу "Страна Лавкрафта": видео

"Люцифер" 5 сезон

Дата премьеры – 21 августа 2020

Жанр – фантастика, драма

Количество серий – 16

Но самой ожидаемой новинкой августа стал 5 сезон американского сериала "Люцифер". Лента рассказывает об ангеле, который поселился в Лос-Анджелесе и нашел свою любовь – девушку Хлою. Однако ему возвращают крылья, а Люцифер отправляется обратно в Ад, чтобы побороться за трон. А вот на его место приходит брат-близнец, который стремится забрать и уничтожить все, что дорого его родственнику.

Смотрите трейлер к 5 сезону сериала "Люцифер": видео