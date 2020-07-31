На останній місяць літа у Голлівуді приберегли цікаві серіали, які неодмінно сподобаються любителям кіно. Комедійні, драматичні чи фентезі стрічки вже анонсували у мережі, а деяким з них пророкують чималий успіх.

На які серіали варто звернути увагу? 24 канал підібрав 7 новинок серпня, з якими не доведеться нудьгувати.

Не пропустіть Нові європейські серіали, які не поступаються за якістю Голлівуду

"Втікач"

Дата прем'єри – 3 серпня 2020

Жанр – кримінал, драма, трилер

Кількість серій – 14

Майк Ферро був звичайним сім'янином, який з коханою дружиною виховував дітей. Однак все життя головного героя кардинально змінюється, коли він стає очевидцем вибуху в метро Лос-Анджелеса. Докази вказують, що саме він є терористом. Тому Майку Ферро нічого не залишається, як знайти справжніх винуватців вибуху і очистити своє ім'я. Та це буде непросто, адже за його пошуки взявся найкращий детектив.

Дивіться трейлер до серіалу "Втікач": відео

"Маленькі пташки"

Дата прем'єри – 4 серпня 2020

Жанр – драма, еротика

Кількість серій – 6

У центрі сюжету "Маленьких пташок" – історія двох абсолютно різних жінок, які опинились у міжнародній зоні Танжер у 1955 році. Американка Люсі Севідж прагне розібратись у власній сексуальності та особистому житті. Її наречений погоджується на різні сексуальні експерименти і сам не проти урізноманітнити інтимне життя з танжерським коханцем. Водночас перед глядачами постає повія Черіф, що вирішує боротись за власну незалежність. Долі двох героїнь дивним чином перетнуться.

Дивіться трейлер до серіалу "Маленькі пташки": відео 18+

"Зоряний шлях: Нижні палуби"

Дата прем'єри – 7 серпня 2020

Жанр – фантастика, комедія, анімація

Кількість серій – 22

У мультсеріалі головні герої – невдахи, які об'єднуються в команду і подорожують на борту космічного корабля. У космосі вони виконують найнепотрібнішу роботу, від чого спершу не в захваті капітан Фріман. Однак іншого виходу в нього немає, тому з лейтенантом Шексом, командиром Ренсом і доктором Тіаною він з гумором приступає до кожного завдання. І курйозні пригоди цим героям гарантовані.

Дивіться трейлер до серіалу "Зоряний шлях: Нижні палуби": відео

Цікаво 10 детективних серіалів 2020 року, які захоплять з першої серії

"Птах доброго Господа"

Дата прем'єри – 9 серпня 2020

Жанр – драма

Кількість серій – 8

Події розгортаються у 1850 році, коли у США процвітало рабовласництво. Головний герой – хлопчик Оніон – змалку був рабом. Та коли його батька вбивають, він зустрічає Джона Брауні, який може змінити не тільки життя цієї дитини.

Дивіться трейлер до серіалу "Птах доброго Господа": відео

"Тед Лассо"

Дата прем'єри – 14 серпня 2020

Жанр – комедія

Кількість серій – 11

Тед Лассо – це звичайний тренер американського футболу у коледжі Канзасу. Перспектив у його кар'єрі немає жодних, тому пропозиція переїзду в Британію стає для нього несподіванкою. Здавалось би, всі мрії його збулись, але виявляється, що тренувати йому потрібно команду з класичного футболу. В цьому Тед нічого не тямить, тому повинен все вивчати за короткий час.

Дивіться трейлер до серіалу "Тед Лассо": відео

"Країна Лавкрафта"

Дата прем'єри – 16 серпня 2020

Жанр – фантастика, драма, трилер, жахи

Кількість серій – 10

У 22 роки Аттікус Фріман вже є ветераном. Він вижив після Корейської війни та повертається до США. Виявляється, що батько хлопця зник безвісти, тому з подругою Летицією і дядьком Джорджем він вирушає на його пошуки. Головним героям потрібно подолати чимало кілометрів та зіткнутись із расистами і справжніми монстрами у стилі Говарда Лавкрафта.

Дивіться трейлер до серіалу "Країна Лавкрафта": відео

"Люцифер" 5 сезон

Дата прем'єри – 21 серпня 2020

Жанр – фантастика, драма

Кількість серій – 16

Та найочікуванішою новинкою серпня став 5 сезон американського серіалу "Люцифер". Стрічка розповідає про ангела, який оселився у Лос-Анджелесі та знайшов своє кохання – дівчину Хлою. Однак йому повертають крила, а Люцифер вирушає назад в пекло, щоб поборотись за трон. А от на його місце приходить брат-близнюк, який прагне забрати і знищити все, що дороге його родичу.

Дивіться трейлер до 5 сезону серіалу "Люцифер": відео