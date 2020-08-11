Именитое издание Forbes подводит первые итоги 2020 года и 11 августа обнародовало рейтинг звезд-богачей, которые получили больше всего средств за съемки в фильмах. Первое место занял знаменитый актер и реслер Двейн Джонсон.

Пандемия коронавируса нанесла немалые убытки киноиндустрии, в частности, пострадали и киноактеры. Впрочем, некоторым актерам удалось "удержаться на плаву" и даже пополнить свои кошельки. Согласно новому рейтингу Forbes, 48-летний реслер и звезда приключенческих фильмов Двейн Джонсон "Скала" стал самым высокооплачиваемым актером года. За последний год его состояние увеличилось на 87,5 миллионов долларов. Большую долю его доходов составил доход от фильма Red Notice – 23,5 миллионов долларов. В частности, в прошлом году он снялся в таких лентах, как "Джуманджи: следующий уровень", "Форсаж: Гоббс и Шоу" и "Круиз по джунглям". В прошлом году Двейн Джонсон также занял первое место в рейтинге Forbes. К слову, недавно он стал самой богатой звездой в инстаграме.

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Второе место в рейтинге богачей-актеров занял канадский актер Райан Рейнольдс – его доход увеличился на 71,5 миллионов долларов. На протяжении последнего года он снялся в фильмах "6 футов под землей" и "Персонаж", а также в фильме Red Notice с Двейном Джонсоном, которые принесли ему немалое состояние.

Третье место занял американский актер Марк Уолберг, получивший за год 58 миллионов долларов. Комедия с участием Уолберга "Секреты Спенсера" стала третьим по популярности оригинальным фильмом Netflix после ее премьеры в марте. Он также заработал миллионы на производстве документальных сериалов McMillions и Wahl Street.

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