Нещодавно українська співачка та телеведуча Оля Цибульська вразила шанувальників кардинальною зміною іміджу. Проте зірка розповіла, що саме наштовхнуло її на такий вчинок.

В інтерв'ю "Світському життю" Каті Осадчій Оля Цибульська розповіла про те, чому наважилась на кардинальну зміну іміджу.

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Нагадаємо, що кілька тижнів тому, напередодні свого 35-річчя, Оля Цибульська опублікувала світлини з салону краси, де похизувалась новою короткою стрижкою. Тоді співачка писала, що завжди змінювалась і буде це робити надалі, оскільки це її збуджує та надихає.

Оля зізналась, що період 35-річчя видався для неї доволі цікавим та частково переломним. Оскільки їй "вже не 30, але ще не 40". Саме тому їй і захотілося щось у собі змінити. Втім, зірка зазначила, що вона однаково любить себе такою і подобається собі на фотографіях набагато більше, ніж раніше.

Мені захотілося щось змінити. Приїхала до міста моя перукарка, яка виїхала із столиці і написала мені меседж. Я приїхала до неї і кажу: "А давай коротко і голимо скроні?!". Вона каже: "Зупинися, що ти говориш! Це не сексі, а ти сексікиця. Тому давай коротко, але тримай себе в рамках". Мабуть, ПМС!

– зізнається Цибульська.

До того ж, Оля розповіла про те, як би хотіла провести свій день народження. Співачка мріє про камерний концерт.

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