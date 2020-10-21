Романтичний серіал "Емілі в Парижі" підкорив мережу. Упродовж 2 тижнів саме він очолює рейтинг найпопулярніших стрічок на Netflix. Такий успіх викликав захват та надихнув на курйозні меми.

Серіал "Емілі в Парижі" розповідає про американську маркетологиню, яка вирушає до Франції. У столиці Емілі Купер доводиться швидко пізнавати культуру та мову, а також намагатись стати частиною розкішного життя Парижа. Тому й картинка, яку показали автори серіалу, дуже гламурна, передає 24 канал.

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Змінити ідеальні кадри взялися дизайнер Марк Джейкобс та його друг Рассел Браун. Чоловіки створили курйозні меми, в яких поєднали фото з серіалу "Емілі в Парижі" з оскароносними "Паразитами". Стрічка є кардинально іншою та показує життя найбідніших верств населення Азії.

Все почалось з тексту, який нас розсмішив, та став назвою акаунта в інстаграмі – "Емілі в Паразитах". Гра слів спрацювала… І ось як тепер Емілі нав’язуватиме свою американську точку зору у фільмі про корейські жахи, – розповіли автори мемів.

Водночас Марк Джейкобс додав, що курйозний проєкт не мав наміру образити авторів серіалу чи актрису Лілі Коллінз. Навпаки – такий проєкт змусив багатьох людей забути про пандемію коронавірусу та просто усміхнутись. Окрім цього, фото змушують задуматись, наскільки інколи безглуздо виглядають інфлюенсери зі своїм прагненням знайти ідеальне місце для зйомки.

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