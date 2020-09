У жовтні на кіноманів очікують нові роботи режисерів, які вразять динамічними та загадковими сюжетами. А на вибір глядачів будуть чи не всі жанри: від містики та фантастики до драми.

Журналісти 24 каналу підібрали 10 найочікуваніших серіалів жовтня, які точно не дадуть вам нудьгувати восени.

"Емілі в Парижі"

Дата виходу – 2 жовтня

Оригінальна назва – Emily in Paris

Кількість серій – 10

За сюжетом, американка Емілі по роботі вирушає у найромантичніше місто світу – Париж. І офісне завдання їй не заважає знаходити нових друзів, розважатись та навіть закохатись.

Серіал "Емілі в Парижі" за стилем нагадує "Секс і місто". Відтак на глядачів чекає якісна картинка з ефектними образами і краєвидами, а також ненав'язлива романтична історія.

Дивіться трейлер до серіалу "Емілі в Парижі": відео

"Воїн" 2 сезон

Дата виходу – 3 жовтня

Оригінальна назва – Warrior

Кількість серій – 10

Китайський емігрант приїжджає до США у другій половині ХІХ століття. Чоловік добре знає єдиноборства, що і допомогає йому вижити у протистоянні етнічних груп. І цього разу звичайні сутички переросли у справжню війну, в якій вцілити буде вкрай складно.

Дивіться трейлер до серіалу "Воїн 2": відео

"Ходячі мерці: Світ за межами"

Дата виходу – 5 жовтня

Оригінальна назва – The Walking Dead: World Beyond

Кількість серій – 11

Група підлітків зуміла вижити після апокаліпсису. 10 років вони прожили на закритій території, захищаючись від зомбі. Але настає час, коли головним героям потрібно покинути прихисток і зіткнутись з небезпечними реаліями.

Дивіться трейлер до серіалу "Ходячі мерці: Світ за межами": відео

"Надприродне" 15 сезон

Дата виходу – 8 жовтня

Оригінальна назва – Supernatural

Кількість серій – 13

Це фінальний сезон серіалу "Надприродне". За сюжетом, брати Вінчестери повинні зіткнутись з наймогутнішим противником – богом. Караючи Діна і Сема, він оживляє всіх ворогів головних героїв. Тому протистояння буде дуже запеклим.

Дивіться трейлер до серіалу "Надприродне": відео

"Привиди садиби Блай" 2 сезон

Дата виходу – 9 жовтня

Оригінальна назва – The Haunting of Bly Manor

Кількість серій – 11

Багатій наймає гувернантку, яка повинна доглядати за дітьми-сиротами Майлсом і Флорою. Та вже в елітному маєтку дівчина розуміє, що садиба сповнена таємниць, пов'язаних зі справжніми примарами.

У новому сезоні глядачів чекають нові містичні пригоди головних героїв.

Дивіться трейлер до серіалу "Привиди садиби Блай": відео

"Хелстром"

Дата виходу – 16 жовтня

Оригінальна назва – Helstrom

Кількість серій – 10

Містичний серіал розкаже про дітей серійного вбивці Хелстрома. Подорослішавши, Деймон і Ана виявили в себе надздібності. Щоб не виділятись серед інших людей, вони знайшли роботу для прикриття. Та головним для них завданням є боротьба з лиходіями, яких не можна зупинити в законний спосіб.

Дивіться трейлер до серіалу "Хелстром": відео

"Хід королеви"

Дата виходу – 23 жовтня

Оригінальна назва – The Queen's Gambit

Кількість серій – 7

Серіал показує життя в американському Кентуккі 1950 років. Дівчинка-сирота навчилась грати в шахи і з того часу може здолати будь-якого противника. Але її успіх в цій справі супроводжують труднощі спілкування з людьми і боротьба з наркозалежністю.

Дивіться трейлер до серіалу "Хід королеви": відео

"Відіграти назад"

Дата виходу – 25 жовтня

Оригінальна назва – The Undoing

Кількість серій – 6

"Відіграти назад" – це довгоочікуваний проєкт HBO, який мав вийти на екрани ще весною 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу прем'єру перенесли.

За сюжетом, успішна жінка-психолог Грейс Фрейзер, здається, має ідеальне життя. Однак все раптово змінюється перед презентацією її авторської книги. Чоловіка Грейс розшукує поліція, а головна героїня розуміє, що нічого не знала про людину, з якою роки прожила під одним дахом.

Дивіться трейлер до фільму "Відіграти назад": відео

"Це ми" 5 сезон

Дата виходу – 28 жовтня

Оригінальна назва – This Is Us

Кількість серій – 8

Сім'я Пірсон стала однією з улюблених героїв для американських глядачів. За сюжетом, після смерті третьої дитини, Кевін і Кейт всиновлюють темношкірого хлопчика Рендалла. Діти дорослішають, а на батьків чекають нові пригоди та витівки нащадків, які часто супроводжуються флешбеками в минуле.

Дивіться трейлер до серіалу "Це ми": відео

"Мандалорець" 2 сезон

Дата виходу – 30 жовтня

Оригінальна назва – The Mandalorian

Кількість серій – 8

Галактична імперія зазнала краху. Найманець з планети Мандалор вирішує не показувати свого обличчя та виконувати всі місії, ховаючись за маскою. У новому сезоні головний герой більше не втікає від Гільдії. Він шукає шляхи додому для свого названого сина, а Гідеон, який володіє Темним мечем, знову відкриває полювання за Джаріном і малюком Йодою.

Дивіться трейлер до серіалу "Мандалорець": відео