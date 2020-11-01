У час пандемії коронавірусу в Голлівуді щомісяця презентують нові серіали, які здатні вразити навіть вибагливих кіноманів. Які стрічки не варто пропускати у листопаді 2020 року – дізнавайтесь у добірці.

Звісно, однією з найбільш очікуваних прем'єр залишається 4 сезон "Корони". На нього глядачі з нетерпінням очікували рік, тому нові епізоди вже прикували увагу всіх любителів британської монархії. Та які ще серіали не варто пропускати – дізнавайтесь у добірці 24 каналу.

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"Любов і анархія"

Дата виходу – 4 листопада

Оригінальна назва – Love & Anarchy

Кількість серій – 8

Впевнена у собі кар'єристка Софі отримує завдання – модернізувати старе видавництво. Саме там заміжня білявка і мама двох дітей знайомиться з ІТ-спеціалістом Максом, який розпочинає з нею курйозну гру. Двоє героїв кидають один одному виклики, які потрібно реалізувати, щоб трішки порушити звичні норми. Однак щоразу завдання змінюються і стають все зухвалішими.

Дивіться трейлер до серіалу "Любов і анархія": відео

"Паранормальне"

Дата виходу – 6 листопада

Оригінальна назва – Paranormal

Кількість серій – 6

Єгипетський професор Рефаат Ісмаїл випадково стикається з паранормальними явищами та починає досліджувати їхню природу. Та чим більше він пізнає, тим більше розуміє, що його близькі, як і він сам, перебувають у смертельній небезпеці. Тому вченому приходиться знайти спосіб, як захистити рідних від надприродних сил.

Дивіться трейлер до серіалу "Паранормальне": відео

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"Учитель"

Дата виходу – 10 листопада

Оригінальна назва – A Teacher

Кількість серій – 10

Серіал "Учитель" розповідає, здавалось би, класичну історію: молода викладачка закохується та крутить роман зі старшокласником. Клер розчарувалась у шлюбі, а тому шукає розраду в нових стосунках зі школярем Еріком. Та швидко роман перетворюється на пекло для головної героїні: ревнощі від молодого коханця, переживання через думку соціуму, будні з некоханим чоловіком – всі події загострюються. І, судячи з офіційного відео, на глядачів чекатиме напружена драма.

Дивіться трейлер до серіалу "Учитель": відео

"Деш і Лілі"

Дата виходу – 10 листопада

Оригінальна назва – Dash & Lily

Кількість серій – 8

Це зворушлива історія про двох кардинально різних людей. Деш – цинічний прагматик, а Лілі – оптимістична і мрійлива дівчина. В одній книжковій крамниці вони знаходять червоний щоденник, в якому починають занотовувати все, що з ними відбувається. Напередодні Різдва стається чудо і послання Деша може прочитати Лілі, і навпаки. З листування пара закохується. Та чи зуміють вони знайти один одного у бурхливому Нью-Йорку?

Дивіться трейлер до серіалу "Деш і Лілі": відео

"Корона" 4 сезон

Дата виходу – 15 листопада

Оригінальна назва – The Crown

Кількість серій – 10

Всі прихильники королівської родини очікують на нові серії "Корони". За сюжетом, принцеса Діана погодиться стати дружиною принца Чарльза. Підготовка до розкішного весілля та увага преси не відлякали британську красуню, а тому вона у приголомшливій сукні піде до вівтаря. Однак шлюб виявиться не таким щасливим, як очікувана Леді Ді.

Та любовний трикутник – не єдині події, за якими з цікавістю спостерігатимуть глядачі. Королева Єлизавета ІІ намагатиметься налагодити спілкування з Маргарет Тетчер. Через політичні розбіжності дві впливові жінки тільки загострять конфлікт.

Дивіться трейлер до серіалу "Корона" 4 сезон: відео

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"Чорний нарцис"

Дата виходу – 23 листопада

Оригінальна назва – Black Narcissus

Кількість серій – 3

Монахині вирушають в Гімлаї, де розташований древній палац. Будівлю вони хочуть перетворити на монастир та починають облаштовувати приміщення. Однак у палацу є своє темне минуле, яке буде щоразу буде нагадувати про себе.

Дивіться трейлер до серіалу "Чорний нарцис": відео

"Стюардеса"

Дата виходу – 26 листопада

Оригінальна назва – The Flight Attendant

Кількість серій – 8

Приваблива стюардеса Кассандра знайомиться в літаку з пасажиром та проводить з ним ніч у Бангкоку. Зранку дівчина має страшенне похмілля та прокидається поряд з трупом. Звертатись в поліцію вона боїться, тому вирішує, як нічого не сталось, вийти на роботу. Та вже після приземлення у Нью-Йорку Кассандру зустрічають агенти ФБР, які намагаються випитати, що ж сталось тієї ночі в Таїланді. Розгублена стюардеса нічого не пам'ятає і починає підозрювати, що вона могла вбити випадкового незнайомця.

Дивіться трейлер до серіалу "Стюардеса": відео 18+