Не только "Корона": самые ожидаемые сериалы ноября, которые невозможно пропустить
Во время пандемии коронавируса в Голливуде ежемесячно представляют новые сериалы, которые способны впечатлить даже искушенных киноманов. Какие ленты не стоит пропускать в ноябре 2020 года – узнавайте в подборке.
Конечно, одной из самых ожидаемых премьер остается 4 сезон "Короны". Его зрители с нетерпением ждали год, поэтому новые эпизоды уже приковали внимание всех любителей британской монархии. И какие еще сериалы не стоит пропускать – узнавайте в подборке 24 канала.
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"Любовь и анархия"
Дата выхода – 4 ноября
Оригинальное название – Love & Anarchy
Количество серий – 8
Уверенная в себе карьеристка Софи получает задание – модернизировать старое издательство. Там замужняя блондинка и мама двоих детей знакомится с IТ-специалистом Максом, который начинает с ней курьезную игру. Двое героев бросают друг другу вызовы, которые нужно реализовать, чтобы немного нарушить привычные нормы. Однако каждый раз задания меняются и становятся все более дерзкими.
Смотрите трейлер к сериалу "Любовь и анархия": видео
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"Паранормальное"
Дата выхода – 6 ноября
Оригинальное название – Paranormal
Количество серий – 6
Египетский профессор Рефаат Исмаил случайно сталкивается с паранормальными явлениями и начинает исследовать их природу. Но чем больше он узнает, тем больше понимает, что его близкие, как и он сам, находятся в смертельной опасности. Поэтому ученому приходится найти способ, как защитить родных от сверхъестественных сил.
Смотрите трейлер к сериалу "Паранормальное": видео
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"Учитель"
Дата выхода – 10 ноября
Оригинальное название – A Teacher
Количество серий – 10
Сериал "Учитель" рассказывает, казалось бы, классическую историю: молодая преподавательница влюбляется и крутит роман со старшеклассником. Клер разочаровалась в браке, а потому ищет утешение в новых отношениях со школьником Эриком. И быстро роман превращается в ад для главной героини: ревность от молодого любовника, переживания из-за мнения социума, будни с нелюбимым мужем – все события обостряются. И, судя по официальному видео, зрителей ждет напряженная драма.
Смотрите трейлер к сериалу "Учитель": видео
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"Дэш и Лили"
Дата выхода – 10 ноября
Оригинальное название – Dash & Lily
Количество серий – 8
Это трогательная история о двух кардинально разных людях. Дэш – циничный прагматик, а Лили – оптимистическая и мечтательная девушка. В одной книжной лавке они находят красный дневник, в котором начинают записывать все, что с ними происходит. Накануне Рождества происходит чудо и послание Дэша может прочитать Лили, и наоборот. По переписке пара влюбляется. Но сумеют ли они найти друг друга в бурном Нью-Йорке?
Смотрите трейлер к сериалу "Дэш и Лили": видео
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"Корона" 4 сезон
Дата выхода – 15 ноября
Оригинальное название – The Crown
Количество серий – 10
Все поклонники королевской семьи ожидают новые серии "Короны". По сюжету, принцесса Диана согласится стать женой принца Чарльза. Подготовка к роскошной свадьбе и внимание прессы не отпугнули британскую красавицу, а потому она в потрясающем платье пойдет к алтарю. Однако брак окажется не таким счастливым, как ожидает Леди Ди.
Но любовный треугольник – не единственные события, за которыми с интересом будут наблюдать зрители. Королева Елизавета II будет пытаться наладить общение с Маргарет Тэтчер. Из-за политических разногласий две влиятельные женщины только обострят конфликт.
Смотрите трейлер к сериалу "Корона" 4 сезон: видео
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"Черный нарцисс"
Дата выхода – 23 ноября
Оригинальное название – Black Narcissus
Количество серий – 3
Монахини отправляются в Гимлаи, где расположен древний дворец. Здание они хотят превратить в монастырь и начинают обустраивать помещение. Однако у дворца есть свое темное прошлое, которое будет каждый раз будет напоминать о себе.
Смотрите трейлер к сериалу "Черный нарцисс": видео
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"Стюардесса"
Дата выхода – 26 ноября
Оригинальное название – The Flight Attendant
Количество серий – 8
Привлекательная стюардесса Кассандра знакомится в самолете с пассажиром и проводит с ним ночь в Бангкоке. Утром у девушки страшное похмелье и она просыпается рядом с трупом. Обращаться в полицию она боится, потому решает, якобы ничего не произошло, выйти на работу. И уже после приземления в Нью-Йорке Кассандру встречают агенты ФБР, которые пытаются выпытать, что же произошло в ту ночь в Таиланде. Растерянная стюардесса ничего не помнит и начинает подозревать, что она могла убить случайного незнакомца.
Смотрите трейлер к сериалу "Стюардесса": видео 18+
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