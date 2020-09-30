Сериалы октября: 10 новинок, которые невозможно пропустить
В октябре киноманов ожидают новые работы режиссеров, которые поразят динамическими и загадочными сюжетами. А на выбор зрителей будут едва ли не все жанры: от мистики и фантастики до драмы.
Журналисты 24 канала подобрали 10 самых ожидаемых сериалов октября, которые точно не дадут вам скучать осенью.
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"Эмили в Париже"
Дата выхода – 2 октября
Оригинальное название – Emily in Paris
Количество серий – 10
По сюжету, американка Эмили по работе отправляется в самый романтичный город мира – Париж. И офисное задание ей не мешает находить новых друзей, развлекаться и даже влюбиться.
Сериал "Эмили в Париже" по стилю напоминает "Секс в большом городе". Поэтому зрителей ждет качественная картинка с эффектными образами и видами, а также ненавязчивая романтическая история.
Смотрите трейлер к сериалу "Эмили в Париже": видео
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"Воин" 2 сезон
Дата выхода – 3 октября
Оригинальное название – Warrior
Количество серий – 10
Китайский эмигрант приезжает в США во второй половине XIX века. Мужчина хорошо знает единоборства, что и помогает ему выжить в противостоянии этнических групп. И на этот раз обычные стычки переросли в настоящую войну, в которой уцелеть будет крайне сложно.
Смотрите трейлер к сериалу "Воин 2": видео
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"Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
Дата выхода – 5 октября
Оригинальное название – The Walking Dead: World Beyond
Количество серий – 11
Группа подростков сумела выжить после апокалипсиса. 10 лет они прожили на закрытой территории, защищаясь от зомби. Но наступает время, когда главным героям нужно покинуть убежище и столкнуться с опасными реалиями.
Смотрите трейлер к сериалу "Ходячие мертвецы: Мир за пределами": видео
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"Сверхъестественное" 15 сезон
Дата выхода – 8 октября
Оригинальное название – Supernatural
Количество серий – 13
Это финальный сезон сериала "Сверхъестественное". По сюжету, братья Винчестеры должны столкнуться с мощным противником – богом. Наказывая Дина и Сэма, он оживляет всех врагов главных героев. Поэтому противостояние будет очень ожесточенным.
Смотрите трейлер к сериалу "Сверхъестественное": видео
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"Призраки усадьбы Блай" 2 сезон
Дата выхода – 9 октября
Оригинальное название – The Haunting of Bly Manor
Количество серий – 11
Богач нанимает гувернантку, которая должна ухаживать за детьми-сиротами Майлсом и Флорой. И уже в элитном особняке девушка понимает, что усадьба полна тайн, связанных с настоящими призраками.
В новом сезоне зрителей ждут новые мистические приключения главных героев.
Смотрите трейлер к сериалу "Призраки усадьбы Блай": видео
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"Хелстром"
Дата выхода – 16 октября
Оригинальное название – Helstrom
Количество серий – 10
Мистический сериал расскажет о детях серийного убийцы Хелстрома. Повзрослев, Дэймон и Ана обнаружили у себя сверхспособности. Чтобы не выделяться среди других людей, они нашли работу для прикрытия. Но главной для них задачей является борьба со злодеями, которых нельзя остановить законно.
Смотрите трейлер к сериалу "Хелстром": видео
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"Ход королевы"
Дата выхода – 23 октября
Оригинальное название – The Queen's Gambit
Количество серий – 7
Сериал показывает жизнь в американском Кентукки 1950-х годов. Девочка-сирота научилась играть в шахматы и с тех пор может одолеть любого противника. Но ее успех в этом деле сопровождают трудности общения с людьми и борьба с наркозависимостью.
Смотрите трейлер к сериалу "Ход королевы": видео
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"Отыграть назад"
Дата выхода – 25 октября
Оригинальное название – The Undoing
Количество серий – 6
"Отыграть назад" – это долгожданный проект HBO, который должен был выйти на экраны еще весной 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли.
По сюжету, успешная женщина-психолог Грейс Фрейзер, кажется, имеет идеальную жизнь. Однако все внезапно меняется перед презентацией ее авторской книги. Мужа Грейс разыскивает полиция, а главная героиня понимает, что ничего не знала о человеке, с которым годы прожила под одной крышей.
Смотрите трейлер к фильму "Отыграть назад": видео
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"Это мы" 5 сезон
Дата выхода – 28 октября
Оригинальное название – This Is Us
Количество серий – 8
Семья Пирсон стала одной из любимых героев для американских зрителей. По сюжету, после смерти третьего ребенка, Кевин и Кейт усыновляют темнокожего мальчика Рэндалла. Дети взрослеют, а на родителей ждут новые приключения и проделки потомков, которые часто сопровождаются флэшбеками в прошлое.
Смотрите трейлер к сериалу "Это мы": видео
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"Мандалорец" 2 сезон
Дата выхода – 30 октября
Оригинальное название – The Mandalorian
Количество серий – 8
Галактическая империя потерпела крах. Наемник с планеты Мандалор решает не показывать своего лица и выполнять все миссии, прячась за маской. В новом сезоне главный герой больше не убегает от Гильдии. Он ищет пути домой для своего названного сына, а Гидеон, который обладает Темным мечом, вновь открывает охоту за Джарин и малышом Йодой.
Смотрите трейлер к сериалу "Мандалорец": видео