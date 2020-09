В октябре киноманов ожидают новые работы режиссеров, которые поразят динамическими и загадочными сюжетами. А на выбор зрителей будут едва ли не все жанры: от мистики и фантастики до драмы.

Журналисты 24 канала подобрали 10 самых ожидаемых сериалов октября, которые точно не дадут вам скучать осенью.

Смотрите также Скандальные "Милашки" вошли в 10 самых популярных лент Netflix

"Эмили в Париже"

Дата выхода – 2 октября

Оригинальное название – Emily in Paris

Количество серий – 10

По сюжету, американка Эмили по работе отправляется в самый романтичный город мира – Париж. И офисное задание ей не мешает находить новых друзей, развлекаться и даже влюбиться.

Сериал "Эмили в Париже" по стилю напоминает "Секс в большом городе". Поэтому зрителей ждет качественная картинка с эффектными образами и видами, а также ненавязчивая романтическая история.

Смотрите трейлер к сериалу "Эмили в Париже": видео

"Воин" 2 сезон

Дата выхода – 3 октября

Оригинальное название – Warrior

Количество серий – 10

Китайский эмигрант приезжает в США во второй половине XIX века. Мужчина хорошо знает единоборства, что и помогает ему выжить в противостоянии этнических групп. И на этот раз обычные стычки переросли в настоящую войну, в которой уцелеть будет крайне сложно.

Смотрите трейлер к сериалу "Воин 2": видео

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Дата выхода – 5 октября

Оригинальное название – The Walking Dead: World Beyond

Количество серий – 11

Группа подростков сумела выжить после апокалипсиса. 10 лет они прожили на закрытой территории, защищаясь от зомби. Но наступает время, когда главным героям нужно покинуть убежище и столкнуться с опасными реалиями.

Смотрите трейлер к сериалу "Ходячие мертвецы: Мир за пределами": видео

Для фанатов 10 детективных сериалов 2020 года, которые увлекут с первой серии

"Сверхъестественное" 15 сезон

Дата выхода – 8 октября

Оригинальное название – Supernatural

Количество серий – 13

Это финальный сезон сериала "Сверхъестественное". По сюжету, братья Винчестеры должны столкнуться с мощным противником – богом. Наказывая Дина и Сэма, он оживляет всех врагов главных героев. Поэтому противостояние будет очень ожесточенным.

Смотрите трейлер к сериалу "Сверхъестественное": видео

"Призраки усадьбы Блай" 2 сезон

Дата выхода – 9 октября

Оригинальное название – The Haunting of Bly Manor

Количество серий – 11

Богач нанимает гувернантку, которая должна ухаживать за детьми-сиротами Майлсом и Флорой. И уже в элитном особняке девушка понимает, что усадьба полна тайн, связанных с настоящими призраками.

В новом сезоне зрителей ждут новые мистические приключения главных героев.

Смотрите трейлер к сериалу "Призраки усадьбы Блай": видео

"Хелстром"

Дата выхода – 16 октября

Оригинальное название – Helstrom

Количество серий – 10

Мистический сериал расскажет о детях серийного убийцы Хелстрома. Повзрослев, Дэймон и Ана обнаружили у себя сверхспособности. Чтобы не выделяться среди других людей, они нашли работу для прикрытия. Но главной для них задачей является борьба со злодеями, которых нельзя остановить законно.

Смотрите трейлер к сериалу "Хелстром": видео

"Ход королевы"

Дата выхода – 23 октября

Оригинальное название – The Queen's Gambit

Количество серий – 7

Сериал показывает жизнь в американском Кентукки 1950-х годов. Девочка-сирота научилась играть в шахматы и с тех пор может одолеть любого противника. Но ее успех в этом деле сопровождают трудности общения с людьми и борьба с наркозависимостью.

Смотрите трейлер к сериалу "Ход королевы": видео

Рекомендуем 10 непревзойденных сериалов о женщинах, от которых невозможно оторваться

"Отыграть назад"

Дата выхода – 25 октября

Оригинальное название – The Undoing

Количество серий – 6

"Отыграть назад" – это долгожданный проект HBO, который должен был выйти на экраны еще весной 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли.

По сюжету, успешная женщина-психолог Грейс Фрейзер, кажется, имеет идеальную жизнь. Однако все внезапно меняется перед презентацией ее авторской книги. Мужа Грейс разыскивает полиция, а главная героиня понимает, что ничего не знала о человеке, с которым годы прожила под одной крышей.

Смотрите трейлер к фильму "Отыграть назад": видео

"Это мы" 5 сезон

Дата выхода – 28 октября

Оригинальное название – This Is Us

Количество серий – 8

Семья Пирсон стала одной из любимых героев для американских зрителей. По сюжету, после смерти третьего ребенка, Кевин и Кейт усыновляют темнокожего мальчика Рэндалла. Дети взрослеют, а на родителей ждут новые приключения и проделки потомков, которые часто сопровождаются флэшбеками в прошлое.

Смотрите трейлер к сериалу "Это мы": видео

"Мандалорец" 2 сезон

Дата выхода – 30 октября

Оригинальное название – The Mandalorian

Количество серий – 8

Галактическая империя потерпела крах. Наемник с планеты Мандалор решает не показывать своего лица и выполнять все миссии, прячась за маской. В новом сезоне главный герой больше не убегает от Гильдии. Он ищет пути домой для своего названного сына, а Гидеон, который обладает Темным мечом, вновь открывает охоту за Джарин и малышом Йодой.

Смотрите трейлер к сериалу "Мандалорец": видео